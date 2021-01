Managers MeanderMC gevaccineerd, personeel boos

Verloskundigen en arts-assistenten van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn boos omdat zij niet en hun managers wél zijn gevaccineerd tegen Covid-19. Een deel van het personeel heeft een brief gestuurd naar de raad van bestuur. De gevaccineerde leidinggevenden hebben geen contact met patiënten. „Ze kunnen op de werkvloer altijd anderhalve meter afstand houden en werken vaak thuis”, aldus een bron.

In de tachtig Nederlandse ziekenhuizen werden afgelopen week dertigduizend personeelsleden gevaccineerd die werken met corona-patiënten en daardoor risico lopen zelf ziek te worden. Per ziekenhuis moest worden gekozen wie een van de schaarse vaccins mocht krijgen. Op landelijk niveau zijn tussen ziekenhuizen afspraken gemaakt dat het vaccin moest gaan naar verpleegkundigen en artsen in de ‘acute zorg’ – de spoedeisende hulp, intensive care, verloskunde, de Covid-afdelingen en de ambulancediensten. De ziekenhuizen hadden grote druk op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgeoefend om die vaccins te krijgen, omdat het ziekteverzuim onder verpleegkundigen hoog is.

‘Managers werken 24/7’

De verloskundigen in het MeanderMC, die ook spoedzorg leveren, schrijven dat zij het onterecht vinden dat zij niet zijn ingeënt en de leidinggevenden wel. Ook gynaecologen zijn hier ontevreden over. De woordvoerder van het ziekenhuis zegt in een reactie dat het goed te verdedigen is dat managers ook zijn ingeënt omdat „ook zij dagelijks rondlopen op de afdeling en 24/7 werken. Als zij omvallen, raakt dat óók de continuïteit van de zorg.” De „hele organisatie eromheen is ook essentieel”, zegt de woordvoerder.

Het MeanderMC had 502 vaccins te verdelen, 600 mensen wilden er een. „We hebben 100 mensen moeten teleurstellen.”

