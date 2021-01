Mahler krijgt een herkansing: 5x klassiek in 2021

Matthäus- en Johannes-passies





Dankzij het coronavirus klonken er vorig jaar voor het eerst in 75 jaar geen Matthäus- of Johannes-passies in Nederland. Dit jaar hebben sommige ensembles nog hoop, met als uitschieter de Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Zij zetten in op liefst 37 uitvoeringen van de Matthäus in het hele land, in kleinere bezetting met een aangepaste versie op grote afstand van elkaar. Al moeten ze ook toegeven dat ze, zoals het er nu voorstaat, helemaal niets kunnen.

Vaak geeft de kleinere Johannes meer hoop. Bij zowel de Nederlandse Bachvereniging (datum onzeker), het Nederlands Kamerkoor (23 en 26 maart) als philharmonie zuidnederland (31 maart t/m 3 april) staat die als alternatief nog wel op ‘misschien’.

In de NTR ZaterdagMatinee zet de Nederlandse Bachvereniging in op een radicaal alternatief: de Brockes-passion van Bachs tijdgenoot Reinhard Keiser (13 maart). Het Groot Omroepkoor zingt in het AvroTros Vrijdagconcert Paulus, een oratorium van Felix Mendelssohn (2 april). Beiden klinken live op NPO Radio 4. (Vanaf 13 maart).

Tekst Rahul Gandolahage. Foto Ray Burmiston.

Mahler Festival





Het Mahler Festival beloofde mei 2020 hét klassieke muziekevenement van het jaar te worden. In het Concertgebouw zouden de allerbeste orkesten ter wereld uit Amsterdam, Berlijn, Wenen en New York, en een keur aan beroemde musici in tien dagen vrijwel het hele Mahler-oeuvre ten gehore brengen. Maar dat Mahler Festival – u weet het – ging niet door.

Het Concertgebouw hoopt een jaar later op een herkansing in afgeslankte vorm. In mei staan voorlopig op de agenda de eerste zes van Mahlers tien symfonieën. Of het realistisch is, valt te bezien. Reizen blijft ingewikkeld voor de toporkesten uit Hongkong, München, Londen en Boedapest.

Als opening van het festival staat de Vijfde Symfonie en de Kindertotenlieder door het Concertgebouworkest gepland op 18 mei. Dat concert zal vermoedelijk doorgaan, over de andere zal waarschijnlijk komende maand een besluit vallen. Dus fingers crossed. (Concertgebouw, 18 t/m 23 mei).

Tekst Joost Galema.

ZaterdagMatinee





Waar kun je in elk geval van op aan zolang de zalen dicht zijn? Van de omroepseries, live uitgezonden op Radio 4. De ZaterdagMatinee biedt de komende tijd een reeks interessante concerten. Het begint meteen 16 januari met de wereldpremière (!) van James MacMillans Christmas Oratorio. De week erna klinkt Janáceks prachtopera Jenufa (tevens een van de meest schurende verhalen uit de operageschiedenis), met stersopraan Lise Davidsen in de titelrol. Andere hoogtepunten brengen barokorkest La Cetra o.l.v. Andrea Marcon met de Nederlandse première van Merope van Vivaldi-tijdgenoot Giacomelli (6/2) en – in de passietijd – de Nederlandse Bachvereniging met Keisers Brockes Passion (13/3). Mezzo Magdalena Kozena zingt (op 20/3) Mahlers Kindertotenlieder. Meer Mahler: op 24/4 leidt Edo de Waart Das Lied von der Erde, gekoppeld aan Diepenbrocks Im grossen Schweigen en nieuw werk van Momotenko-Levitsky. (Radio 4, concerten 14.15, opera’s 13.30 uur. Inl: nporadio4.nl)

Tekst Mischa Spel. Foto Hans van der Woerd.

Opera Forward Festival





Wat als we in de toekomst ons bewustzijn kunnen uploaden naar een computer? Zou je dan eeuwig voort willen leven als digitale simulatie? Zou je zonder lichaam een volwaardig mens zijn? En zou een tweede of derde kopie van je breinbestand evenveel rechten hebben als het origineel?

Ziehier het filosofische speelveld van Upload, de nieuwe ‘filmopera’ van Michel van der Aa. Exploreerde hij eerder de muziektheatrale mogelijkheden van de 3D-bril in internationaal spraakmakende opera’s als Sunken Garden en Blank Out, in Upload experimenteert hij met live motion capture-technologie. Sopraan Julia Bullock en bariton Roderick Williams tekenen voor de solorollen. In de bak zit Ensemble Musikfabrik.

De wereldpremière van Upload is op 20 maart onderdeel van het Opera Forward Festival (OFF). De Nationale Opera onderzoekt nog in welke vorm OFF 2021 doorgang kan vinden binnen de geldende corona-restricties. (Inl: operaforwardfestival.nl)

Tekst Joep Christenhusz. Foto Sarah Wijzenbeek.

Holland Festival





De vorige editie ging noodgedwongen online, in ernstig afgeslankte vorm, maar in juni is het de bedoeling dat er weer een ‘echt’ Holland Festival plaatsvindt. Dus: spraakmakende podiumkunst van over de hele wereld live in Amsterdam, ook in een anderhalvemetersamenleving. ‘Daarvoor zijn wij op aarde,’ zegt directeur Emily Ansenk. Wel zal het festival meer dan bij de vorige edities geconcentreerd zijn rond de beide ‘associate artists’, die het programma mede vormgeven. In 2021 zijn dat de Frans-Oostenrijkse theatermaker Gisèle Vienne (1976) en de Japanse componist Ryuichi Sakamoto (1952). Van Vienne gaat onder meer L’etang, haar nieuwste werk, gebaseerd op een tekst van Robert Walser. Sakamoto presenteert de opera Time, die het festival coproduceert. Eén andere blikvanger ligt ook al vast: de populaire Iraans-Britse zanger Sami Yusuf komt alsnog. Vorig jaar maakte hij een veelbekeken video met Cappella Amsterdam en het Amsterdams Andalusisch Orkest, nadat hun optreden moest worden afgelast. (Holland Festival, juni.)

Tekst Joep Stapel. Foto Clemens Bilan/EPA.