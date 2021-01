Luister toch naar Diepenbrock!

Zoals een geur je het verleden in kan katapulteren, zo evocatief werkt ook de muziek van Alphons Diepenbrock. Luister naar de Rey van Amsterdamsche Maeghden uit/bij Vondels Gijsbrecht; stoere muziek met pralende koperblazers, maar ook met een vrouwenkoorklank die in bedwelmende eenvoud (hoe ongepast ook) aan de verleidelijke bloemenmeisjes uit Wagners Parsifal doet denken. En met geparfumeerde, Frans aandoende houtblazers, en zwierige, hoog-romantische strijkers.

Ja, denk je, zo klonk Amsterdam in 1893.

De toneelmuziek Marsyas of De betooverde bron (1910) is al even beeldend. Zoals Diepenbrocks dochter Thea in 1945 schreef aan haar geliefde (componist/schrijver) Matthijs Vermeulen (1888-1967) : „Mijn hemel, dat tweede deel, wat een zalige muziek, wat een atmosfeer van liefde.”

Voor Vermeulen betekende de kennismaking met juist dit stuk muziek een sleutelmoment in zijn muzikale ontwikkeling. „Diepenbrock heeft de emoties van lucht, leven en bloemen, lente, geheimzinnigheid van het woud, geniaal weten te condenseren in orkestgeluiden”, schreef hij bevlogen in De Tijd. Je ziet de scène voor je: de 22-jarige componist, net begonnen als muziekschrijver, betoverd door Diepenbrock in het toen nog vanzelfsprekende Paleis van Volksvlijt. Erik Menkveld begint er niet voor niets zijn (heerlijke) historische roman Het grote zwijgen mee, waarin Diepenbrock en Vermeulen dragende rollen spelen.

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Alphons Diepenbrock (1862-1921) overleed. Zijn nagedachtenis moet het hebben van het naambordje in de grote zaal van het Concertgebouw en talrijke straten, wegen en lanen – van Geleen en Vlaardingen tot Enschede en Amsterdam. Wat er op het concertpodium van het Diepenbrock-jaar 2021 overblijft, is nog onduidelijk. Uitvoeringen van de Hymne voor orkest en Lydische Nacht werden dit najaar geschrapt, het Concertgebouworkest heeft de orkestsuite Elektra (maart) al geannuleerd. Maar voor Im Grossen Schweigen (RotPhilOrkest, februari) met bariton Matthias Goerne en chef Lahav Shani, en de Hymne voor viool en orkest (PhilZuid, maart) staan de seinen op groen, melden de organisaties.

In normale jaren hoor je de muziek van Diepenbrock zelden – een piek in het 150ste geboortejaar in 2012 niet meegerekend. Het archief van het Concertgebouworkest meldt sinds zijn ontstaan weliswaar 329 concerten met Diepenbrock op het programma, maar hoe duid je zo’n getal? Maakt het Diepenbrock tot de meest uitgevoerde Nederlandse componist van zijn tijd? Of tot een componist wiens werk er in verhouding tot de bekendheid en bemindheid van zijn tijdgenoot Mahler (1.509 Concertgebouworkest-uitvoeringen) bekaaid afkomt? Beide zijn even waar.

Als Nederland een trotser land was, en Diepenbrock zou wél de grotere bekendheid genieten die kenners en liefhebbers hem zo gunnen, welke werken zouden we dan willen horen? Een rondgang langs kenners/liefhebbers.

Leo Samama

Musicoloog en auteur van ‘Alphons Diepenbrock, componist van het vocale’ (AUP, 2012)

Lievelingswerken: Stabat mater dolorosaen Stabat mater speciosa

„Alle grote Nederlandse componisten hadden voor hun roem beter elders geboren kunnen worden. Zo ook Diepenbrock, die bovendien geen makkelijke componist is. Diepenbrock wordt door zijn laat-romantisch idioom begrijpelijkerwijs vaak vergeleken met Mahler, maar waar Mahler zijn intiemste roerselen ongeremd over het publiek uitstort, daar blijft Diepenbrock altijd een beetje gesloten: een man met een vie interieur, iemand die voor zichzelf werkte, een kamergeleerde. Ook de taligheid van zijn oeuvre werpt een drempel op. Komt ú maar nader, zegt de muziek als het ware, doe er moeite voor.

„In zijn liederen doet Diepenbrock niet onder voor Fauré. De grote orkestwerken zijn weliswaar totaal anders dan die van Elgar, maar door ze kwalitatief op één lijn te stellen, wordt wel duidelijk hoeveel er is misgegaan in de receptiegeschiedenis. De crux is dat Diepenbrock niet dat éne beroemde stuk heeft geschreven. Geen groot vioolconcert, geen symfonie, geen strijkkwartet, geen sonate. Die genres waren hem niet literair genoeg. Zijn filologische achtergrond heeft zijn roem ook wat dat betreft duchtig in de weg gestaan. Alles is intiem, op dezelfde manier als de beste gedichten van de tachtigers. En wie reciteert die nog?

„Typisch Diepenbrock? Een ingebakken melancholie, een onvermogen explosief te durven zijn, niet in staat zijn tot extase. Terwijl: als luisteraar verlang je ergens toch naar: muziek die toewerkt naar de catharsis, naar een zuchtmoment. Bij Diepenbrocks muziek denk je na de laatste noot: waar zat het hoogtepunt nou? Maar over de schoonheid van de muziek zegt dat helemaal niks.

„Met de twee zelden uitgevoerde Stabat Maters heb ik een bijzondere affiniteit. Beeldschone muziek is het, met een eigenaardige mix van wagneriaanse chromatiek – je verliest soms bijna je evenwicht – en Palestrina-achtig contrapunt. In één zin: de mix van wagneriaanse harmonische rijkdom en renaissance-contrapunt heeft Bruckner in zijn symfonieën aangewend en Diepenbrock in zijn religieuze koorwerken.”

Antony Hermus

Dirigent

Favoriet werk: Muziek bij Sophocles’ ‘Elektra’

„Mijn lijfspreuk luidt: ‘iedereen houdt van klassieke muziek, alleen niet iedereen weet het al.” Datzelfde kun je zeggen over Diepenbrock, de eerste Nederlandse componist na Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) die een echt internationale uitstraling had. Voor beiden is 2021 een gedenkjaar: Diepenbrock overleed een eeuw geleden, Sweelinck vier. Maar wij Nederlanders zijn niet altijd even sterk in het koesteren van onze nationale muzikale helden.

„Diepenbrock heeft dankzij zijn relaties met componist Gustav Mahler en dirigent Willem Mengelberg een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van het muziekleven in Amsterdam. Zelf kwam ik met zijn muziek in aanraking via mijn leraar, dirigent Jac van Steen, die me de toneelmuziek bij Sophocles’ Elektraliet bestuderen. Het bloeddorstige drama had me als scholier al gegrepen, de muziek deed dat toen ook direct.

„Met drie Duitse orkesten én het Radio Filharmonisch heb ik Diepenbrock uitgevoerd. Elektra heb ik ook op cd opgenomen met de Bamberger Symphoniker. Het stuk is ritmisch uitgesproken en op een melancholieke manier hoog-dramatisch, filmisch. De instrumentatie is opvallend: donker klinkende strijkers, duistere koperblazers, géén fagotten en hoorns, juist wel weer een ‘oboe d’amore’.

„Elektra is Diepenbrocks laatste werk. Het derde deel, waarin fluit, harp en viool een centrale rol spelen, doet Debussy-achtig aan. Aan het einde van het eerste deel klinkt een mahleriaanse treurmars. De rol van leidmotieven is weer aan Wagner ontleend. De muziek kent dus heel duidelijk zowel Duitse als Franse inspiratiebronnen.

„Mijn agenda bevat dit jaar geen Diepenbrock, maar dat kan nog komen. Het lastige is: Diepenbrock is onbekend, op zijn naam verkoop je in moeilijke tijden geen zaal uit. Terwijl elke concertbezoeker die met Diepenbrock wordt geconfronteerd, gelukkig het concert verlaat. Soms zou je mensen tot hun geluk willen dwingen.”

Roberta Alexander

Sopraan

Lievelingswerk: Mandoline

„Ik leerde de liederen van Diepenbrock kennen toen ik ze opnam. Mandoline vind ik de mooiste, die stroomt heel natuurlijk en is ook erg toegankelijk. Veel andere liederen vind ik ook mooi, maar zoals de poëzie die Diepenbrock toonzette van beeld naar beeld springt, zo doet de muziek dat in zekere zin ook. Ook de zanglijnen zijn vaak veeleisend. Luister maar naar Come raggio di sol; vol trillers en grote sprongen en chromatische toonladders – maar wanneer je er lang op studeert, klinkt het toch heel vanzelfsprekend.

„Het moeilijkste lied vind ik Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen op tekst van Lodewijk van Deyssel. Diepenbrock behoorde tot de kring van de Tachtigers, maar het laat 19de-eeuwse taalgebruik dat zij bezigden is voor mij als Amerikaanse niet te doen, ik moest steeds mijn Van Dale erbij pakken. Schreden? Schouwe? Wat bedoelen ze daarmee, haha? Toch heb ik het lied daarna, net als Mandoline, veel op recitals gezongen, juist ook in de VS. Als liedverrassingen uit Nederland: prachtig, en volkomen ten onterechte nauwelijks bekend.”

Otto Tausk

Dirigent

Lievelingswerken:Im grossen Schweigen en En Sourdine

„Zeven jaar geleden ontdekte ik dat we een groot componist hadden die ik niet kende: Diepenbrock. Aanleiding was een cd-opname met orkestliederen. De muziek raakte me direct sterk; Diepenbrock was een enorme romanticus. Maar zijn partituren zijn voor een dirigent wel lastig, er kleeft een zekere onhandigheid aan.

„Mijn lievelingswerk is het lied En Sourdine, een liefdesverklaring/verjaardagscadeau aan zijn (pen)vriendin en geheime geliefde Jo Jongkindt. „Er zijn maten in de zangstem waarin ik duidelijk jou(w) zachte jongetjesstem hoor die je hebt als je zingt…”, schreef hij haar over dit lied. Hier snap ik van elke noot waarom die er staat, de tekst wordt prachtig dromerig en sensueel uitgebeeld… Aan het slot zingt de nachtegaal: of de liefde geconsumeerd is of niet, blijft in de lucht hangen.

„Het orkestwerk Im grossen Schweigen – over de menselijke onvolkomenheid oog in oog met de krachtige natuur – is groter en dramatischer, maar mijn waardering is juist afstandelijker. Hier moet ik de partituur erbij pakken om te kunnen zeggen: oh ja, die geweldige schets van de zee, die stralende trompet! Dat de invloed van Mahler goed merkbaar is, doet daar niet aan af. Diepenbrocks muziek is ontzettend beeldend en je voelt overal zijn worstelende, zoekende natuur. Dát is voor mij zijn eigen stem.”

Ed Spanjaard

Dirigent

Lievelingswerken: complete toneelmuziek bij Elektra

„Op mijn veertiende hoorde ik voor het eerst Diepenbrocks complete Elektra-muziek, inclusief gedeclameerde teksten van Sophocles in de nu gedateerd aandoende vertaling van Boutens. Het geheel zette me in vuur en vlam met een intensiteit zoals ik later nog maar zelden heb meegemaakt. De orkestsuite heb ik later zelf een aantal keer uitgevoerd, en ook toen voelde ik weer: deze muziek resoneert van een diep begrijpen van de tekst. Ergens logisch: Diepenbrock was ook een briljant classicus. Dit cursusjaar ben ik met de Elektra-muziek mijn hoofdvaklessen directie begonnen. Grappig: buitenlandse studenten die Diepenbrock totaal niet kenden, waren stupéfait van de kwaliteit.

„Het lastige van Diepenbrocks muziek is dat bijna elk moment mooi is. Dat geeft soms een wat meanderend gevoel. We maken een mooie wandeling, maar hoe komen we er weer uit?

„Ook van Marsyas houd ik veel; dat is kleiner, debussyaanser, landelijker. En het samengebalde, extatische Te Deum zou ik erg graag nog eens uitvoeren. Zeer jammer dat dat er in de absurde stasis van ons coronaheden niet van zal komen.”

Jard van Nes

Alt

Lievelingswerken: Berceuse en Hymne an die Nacht

„Als student zang heb ik Diepenbrocks lied En sourdine (1910) leren kennen. Later zong ik ook de Berceuse voor piano, cello en zang (1912) en in 1981 vroeg Piet Veenstra van het Residentie Orkest me als solist in Diepenbrocks tweede Hymne an die Nacht (1899) voor alt en orkest. Ik vond de muziek meteen erg bijzonder, maar ook: harmonisch merkwaardig. Erg Duits en donker; beetje Mahler, beetje Wagner, lange lijnen. De tekst van Novalis lokt dat uit. Die verheerlijkt, hoogromantisch, de nacht die „tijdloos en ruimteloos” is.

„Naast de Hymne vind ik de Berceuse erg mooi. Het is een ouderwets wiegenlied met een ‘Jantje zag eens pruimen hangen’-achtige moraal. Waar de Duitstalige Hymne zeer Duits klinkt, is de Franstalige Berceuse juist erg Frans. Dat verraadt in positieve zin Diepenbrocks achtergrond als autodidact: hij voelde zich niet gebonden aan één school of stijl.

„Op liedrecitals heb ik Diepenbrocks liederen veel en graag gezongen, ook in het buitenland. Nu hoor je ze nog maar weinig. Wat wellicht meespeelt is dat veel jonge zangers het Frans niet meer goed beheersen, voor hen voelt het hetzelfde als Russisch. En de Nederlandstalige liederen van Diepenbrock, die vond ík dan weer niet te zingen. Articuleer je een woord als wolkjes op zijn Nederlands, dan schiet de klank je keel in. Maar zing je het voor in de mond, dan klinkt het Duits.

„Vieren we over een eeuw een nieuw Diepenbrock-feest? Laten we hopen dat er dan nog orkesten bestaan. Als het aan minister Wiebes van Economische Zaken ligt niet. Ik ben zelf 72 en voel me meer thuis bij de opmerking van Joop den Uyl: cultuur is geen toetje, maar het hoofdgerecht.”