Komt James Bond in de bios? 5 x film in 2021

Nomadland





Regisseur Chloé Zhao (38) schreef afgelopen najaar geschiedenis: voor het eerst in tien jaar won een vrouw weer de prestigieuze Gouden Leeuw op het festival van Venetië. Frances McDormand speelt in het drama, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse journalist Jessica Bruder, een weduwe die met een wit busje het land intrekt wanneer ze door de economische crisis van 2008 haar huis in een uitgestorven mijndorpje in Nevada is kwijtgeraakt. De film schetst de subcultuur van de nieuwbakken nomaden op leeftijd die in campers op pad gaan om hun geluk elders te beproeven, zij trekken van Amazon-magazijn naar hamburgertent.

Ondertussen biedt Nomadland ook een karakterstudie van een fiere, solitaire moderne vrouw – het type rollen waarvoor McDormand al twee maal eerder een Oscar won (Fargo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). De bejubelde roadmovie is „een inspirerende ode aan de Amerikaanse geest”, oordeelde NRC-recensent Coen van Zwol. (Geplande release eind maart)

Beeld Joshua James Richards/20th Century Studios.

De veroordeling





De Deventer moordzaak, die draaide om de vraag wie de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999 om het leven bracht, staat inmiddels te boek als een van de langstlopende zaken uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. In eerste instantie zou er sprake geweest zijn van een gerechtelijke dwaling in het proces tegen ‘boekhouder’ Ernest Louwes; Maurice de Hond bepleitte, zonder substantieel bewijs, dat ‘de klusjesman’ de moord zou hebben gepleegd. Hij herhaalde deze beschuldigingen veelvuldig in de media, maar zijn theorieën bleken niet te kloppen. De Hond werd via een civiele procedure veroordeeld voor smaad en moest een recordbedrag aan smartengeld betalen.

Onderzoeksjournalist Bas Haan beet zich vast in de gecompliceerde zaak; op zijn boek baseerde regisseur Sander Burger deze ijzersterke, in het buitenland al bekroonde verfilming. Haan wordt gespeeld door Fedja van Huêt, maar vooral Yorick van Wageningen en Lies Visschedijk excelleren als de ten onrechte belaagde klusjesman en zijn vriendin. (Geplande release half april)

Quo vadis, Aida?





Deze beklemmende Bosnische reconstructie van het drama in Srebrenica was ook een van de favorieten in Venetië. Regisseur Jasmila Zbanic baseerde zich op het verhaal van een Dutchbat-tolk die gadesloeg hoe zijn familieleden tot de ruim 7.000 moslimmannen behoorden die door Bosnisch-Servische troepen werden afgevoerd. De Nederlandse blauwhelmen konden niets anders doen dan machteloos toekijken, dankbaar dat zij van de troepen van Mladic zelf levend de compound mochten verlaten.

Quo vadis, Aida? werd mede geïnitieerd door N279, het productiehuis van Martin Koolhoven en Els Vandevorst. Veel Nederlandse acteurs, zoals Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, maken indruk als wanhopige VN-soldaten die geen grip krijgen op de escalerende situatie.

In de film figureren veel moslimvrouwen die ongeveer 20 waren toen het drama zich voltrok; zij verloren in 1995 hun vaders of partners. Thiry bekende in een interview in NRC dat hij tijdens de opnames, op een steenworp afstand van Srebrenica, regelmatig in een hoekje van de set moest huilen. (Geplande release half februari)

Promising Young Woman





Al twee maal moest de Nederlandse release van deze gelaagde #metoo-thriller worden uitgesteld vanwege de coronasluitingen van de bioscopen. Carey Mulligan imponeert als Cassie, een vrouw die diep gebukt gaat onder de vernietigende gevolgen die een seksueel geweldsincident had op het leven van haar beste vriendin Nina. Als niemand zijn verantwoordelijkheid blijkt te nemen en de daders vrolijk doorgaan met hun perfecte levens, besluit Cassie het recht in eigen hand te nemen. Zij bedenkt een geraffineerd plan om alle betrokkenen bij het schandaal alsnog te laten boeten – niet alleen de verkrachters zelf, maar vooral ook de passieve ‘toekijkers’ op hoge posities die deze verrotte cultuur in stand houden: „Dat soort meisjes vraagt toch om problemen?” De Britse actrice Emerald Fennell (splijtzwam Camilla in The Crown) maakt een verpletterend regiedebuut dat nooit de weg van de minste weerstand kiest. Zij won met haar genuanceerde wraakfilm al een kast vol prijzen en critici loven Mulligan unaniem voor de beste rol in haar carrière. (Geplande release februari/maart)

Beeld Merie Weismiller Wallace/Focus Features.

No Time to Die





De echte Bond-fans weten inmiddels álles van het 25ste deel in de succesvolle spionnenreeks. Het wordt de laatste maal dat de Britse acteur Daniel Craig de rol van 007 vertolkt, het is met een lengte van 2 uur en 43 minuten de langste Bond in de geschiedenis. En het is voor het eerst dat er een gat langer dan vijf jaar gaapt tussen twee Bond-delen met dezelfde hoofdrolspeler. Maar de film zelf heeft nog steeds niemand buiten de zwaarbewaakte burelen van producent MGM gezien.

Na slepende productieproblemen (oorspronkelijk regisseur Danny Boyle stapte op en Cary Fukunaga nam het over) én twee maal corona-uitstel hebben de miljoenen Nederlandse Bond-liefhebbers nu hoopvol 2 april met dikke letters in de agenda geschreven. In No Time to Die leidt de Britse geheim agent een rustig bestaan op Jamaica. Maar wanneer oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem vraagt een ontvoerde wetenschapper te bevrijden, krijgt Bond te maken met een schurk (Rami ‘Bohemian Rhapsody’ Malek) die een nieuwe technologie ontwikkelt voor een revolutionair wapen. (Geplande release 2 april)

Beeld Nicola Dove/MGM.