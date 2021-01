Fabio Jakobsen is ‘ontzettend gelukkig’ dat hij bij de teampresentatie kan zijn

Vijf maanden na het ongeluk in de eerste etappe van de Ronde van Polen dat met een beetje minder geluk zijn leven had kunnen kosten, verscheen wielrenner Fabio Jakobsen (24) woensdagmiddag voor het eerst bewegend in beeld, tijdens de digitale teampresentatie van zijn Belgische werkgever, Deceuninck- Quick-Step.

Hij zat op de eerste rij naast Sam Bennett en de teruggekeerde Mark Cavendish, de twee andere topsprinters van de ploeg, in een zaaltje van een hotel aan de Middellandse Zee, niet ver van de stad Alicante, waar de ploeg is neergestreken voor een trainingskamp ter voorbereiding op het seizoen 2021. Aan meer dan honderd journalisten, die via Zoom inschakelden, vertelde hij hoe het met hem ging. „Vergeleken met 4 augustus gaat het niet zo goed”, zei Jakobsen. Dat was de dag voor de crash die zijn leven overhoop gooide. „Maar vergeleken met 6 augustus heel goed. En dat is het, eigenlijk.”

Aan zijn verschijning viel niet zo veel af te lezen. Er zat een litteken bij zijn mond. Zijn onderkaak leek ingevallen.

Groepstrainingen

„Ik zit weer op de fiets”, vervolgde Jakobsen. „Ik doe groepstrainingen mee met de jongens. Niet alle. Soms neem ik een kortere route terug naar het hotel. Maar ik voel me oké op de fiets. Mijn herstel verloopt langzaam, maar geleidelijk. Ik hoop dat ik kan blijven doorwerken naar het gevoel weer wielrenner te zijn.”

Het was even ontroerend als geruststellend om Fabio Jakobsen in een trainingspak van zijn ploeg te zien, omringd door zijn ploegmakkers en collega’s, die hem de voorbije weken en maanden bijstonden in het langdurige proces allereerst weer als mens te functioneren.

Nadat hij op 4 augustus in de straten van Katowice door collega-sprinter Dylan Groenewegen met tachtig kilometer per uur in de stalen dranghekken was geduwd, dacht Jakobsen meerdere keren te zullen sterven, zo zei hij eind december in een uitgebreid interview met het AD.

De impact van zijn val was zo zwaar dat hij een hersenschudding opliep en beide kaken brak. Ook verloor hij bijna al zijn tanden. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen reconstrueerden zijn kaken tijdens meerdere operaties met botten uit zijn bekkenkam.

De volgende datum waar Jakobsen woensdag naar uit zei te kijken ligt in februari. Dan worden er implantaten in zijn kaken geplaatst. „Ik moet afwachten hoe dat zal gaan. Als ik daar goed van herstel, kan ik een of twee maanden later misschien in koers terugkeren. Maar misschien moeten we dat dan nog even uitstellen.”

Er verscheen een glimlach op zijn gezicht toen hij werd gevraagd hoe het voelde om weer met zijn ploeggenoten op trainingskamp te zijn. „Het is moeilijk om dat met woorden uit te leggen”, zei hij. „Het ongeluk en de weken daarna waren een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik ben ontzettend gelukkig dat ik hier nu weer kan zijn. Deze ploeg voelt als een familie voor me. We brengen veel tijd door samen, geven om elkaar, ik kan zelfs zeggen dat we van elkaar houden. Ik ben erg blij met de steun die ik van ze krijg.”

Remco Evenepoel

Even daarvoor was de meeste aandacht uitgegaan naar Remco Evenepoel, het 20-jarige toptalent uit Vlaanderen. Hij viel anderhalve week na Jakobsen tijdens de Ronde van Lombardije in een ravijn en brak daarbij zijn bekken.

Zijn herstel verliep aanvankelijk voorspoedig, maar woensdag zei hij wat tegenslagen te hebben gehad, dermate dat hij al een tijdje niet meer fietst, maar in plaats daarvan fit probeert te blijven door te wandelen en te zwemmen. Op het zadel zitten doet pijn op de plaats waar hij zijn bekken brak en voorlopig weet hij niet wanneer hij zijn rentree zal maken. „Het is het lichaam dat daar antwoord op gaat geven”, zei Evenepoel. „Maar geen paniek. Ik heb altijd gezegd dat ik in februari weer 100 procent probeer te zijn. Ik loop niet achter op schema. Misschien liep ik daar eerder een beetje op vooruit.”

Het grote doel van Remco Evenepoel in het jaar 2021 is de Ronde van Italië, die zou moeten beginnen op 8 mei, als het virus het toelaat.

De hoop is dat ook Fabio Jakobsen tegen die tijd weer koersen kan. Maar vooralsnog sneuvelen er alweer races. In Argentinië en Spanje zijn wedstrijden afgelast of uitgesteld. „We kennen ons programma nog niet”, zei Mark Cavendish. „We moeten eerst hopen dat de wereld weer enigszins naar normaal terugkeert.”