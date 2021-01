Gefeliciteerd, boomers van 75

Waar kijken we naar uit dit culturele seizoen?

Die eerste golf bevrijdingskids, geboren in 1946, wordt dit jaar 75. Een bijzonder stel, waar alleen al recente Amerikaanse presidenten bij horen: Trump, Bush én Clinton zijn van 1946.

Je zou er ook een aardige playlist mee kunnen samenstellen, met bijvoorbeeld Dolly Parton, Cher, José Carreras, Henk Wijngaard, Al Green en Lee Towers. En het was het jaar van de inmiddels al overleden Herman Brood, Freddie Mercury, Armand, Robert Mapplethorpe, Gianni Versace en Keith Moon. Wij feliciteren de cultuurboomers van 1946.

Januari

3/1: John Paul Jones, muzikant (Led Zeppelin) 5/1: Diane Keaton, actrice 13/1: Colin Matthews, componist 16/1: Katia Ricciarelli, sopraan 19/1: Dolly Parton, muzikant 20/1: David Lynch, regisseur Februari 14/2: Jan Decleir, acteur 20/2: Brenda Blethyn, actrice 21/2: Anthony Daniels, acteur (C-3PO) Maart

5/3: Koos van Zomeren, schrijver 6/3: David Gilmour, muzikant (Pink Floyd) 12/3: Liza Minnelli, actrice 17/3: Michael Finnissy, componist 19/3: Ruth Pointer, zangeres (Pointer Sisters) 21/3: Timothy Dalton, acteur (James Bond) 23/3: Lee Towers, zanger April 12/4: Ed O’Neill, acteur (Al Bundy en Jay Pritchett) 13/4: Al Green, muzikant 16/4: Peteris Vasks, componist 19/4: Tim Curry, acteur 30/4: Paul Haenen, acteur/presentator Mei

1/5: Joanna Lumley, actrice 7/5: Thelma Houston, zangeres (‘Don’t Leave Me This Way’) 10/5: Donovan, muzikant 10/5: Graham Gouldman, muzikant (10cc) 10/5: Diderik Wagenaar, componist 15/5: Frank Sanders, acteur/zanger 16/5: Robert Fripp, muzikant (King Crimson) 17/5: Udo Lindenberg, muzikant 20/5: Cher, zangeres, actrice 28/5: Jacques Herb, zanger 28/5: Henk van Gelder, schrijver/ journalist 31/5: Ivo Niehe, presentator Juni 1/6: Vera Beths, violiste 12/6: Wilbert Gieske, acteur 13/6: Henk Wijngaard, muzikant 14/6: Allard Schröder, schrijver 30/6: Serge-Henri Valcke, acteur Juli

6/7: Sylvester Stallone, acteur 13/7: João Bosco, muzikant 15/7: Linda Ronstadt, muzikant 17/7: Harmke Pijpers, presentatrice 22/7: Danny Glover, acteur 22/7: Mireille Mathieu, zangeres 29/7: David Geringas, cellist Augustus 20/8: Ralf Hütter, muzikant (Kraftwerk) 22/8: Felix Meurders, presentator September

1/9: Barry Gibb, muzikant (Bee Gees) 6/9: Bennie Jolink, muzikant 14/9: Marga van Praag, presentatrice 14/9: Max Pam, schrijver 15/9: Tommy Lee Jones, acteur 15/9: Oliver Stone, regisseur 16/9: Wouke van Scherrenburg, journaliste 20/9: Marc Chavannes, journalist Oktober 4/10: Susan Sarandon, actrice 10/10: Charles Dance, acteur 10/10: Sir Willard White, bas-bariton 11/10: Daryl Hall, muzikant 14/10: Justin Hayward, muzikant (Moody Blues) 15/10: Richard Carpenter, muzikant 15/10: Tessa de Loo, auteur 18/10: Howard Shore, filmcomponist (Lord of the Rings) 20/10: Elfriede Jelinek, auteur 23/10: Gerda Havertong, actrice 30/10: René Jacobs, dirigent November

4/11: Nettie Blanken, actrice 7/11: Gilius van Bergeijk, componist 17/11: Lars Boom, scenarioschrijver 30/11: Marina Abramovic, kunstenaar December

4/12: Geert Mak, auteur 3/12: Marjana Lipovsek, mezzo 5/12: José Carreras, tenor 10/12: Henk Kuijpers, striptekenaar (Franka) 16/12: Benny Andersson, muzikant (ABBA) 16/12: Adriaan van Dis, auteur 16/12: Trevor Pinnock, dirigent 18/12: Steven Spielberg, regisseur 24/12: Jan Akkerman, gitarist 23/12: Edita Gruberová, sopraan 25/12: Jimmy Buffett, muzikant 29/12: Marianne Faithfull, muzikant/actrice 30/12: Patti Smith, muzikant

Cultuur op komst 2021 Hoe ziet het culturele seizoen er uit in het coronatijdperk? De cultuurredactie van NRC blikt vooruit op een bijzondere periode in de kunstwereld. Lees verder in ons overzicht Cultuur op komst ›

Foto’s ANP