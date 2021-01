Gaidaa: ‘Ik kan een heel kritische perfectionist zijn’

De in Eindhoven opgegroeide Gaidaa Anwar Ali (21) liet voor het eerst van zich horen op Full Crate’s nummer ‘A Storm on a Summers Day’ uit 2018, waarvan verschillende versies inmiddels zo’n 12 miljoen keer gestreamd zijn op Spotify. Haar singles en debuut-EP Overture werden vorig jaar internationaal goed ontvangen door muzieksites als Okayplayer en Pitchfork, en Gaidaa hield voor grammy.com een quarantainedagboek bij over haar coronaproof liveoptredens in Rotterdam.

Nu werkt ze thuis aan een project. „Ik neem veel muziek op”, vertelt Gaidaa via videoverbinding. „Bij mijn debuut-EP werkte ik veel met anderen aan mijn liedjes, nu zit ik door de pandemie alleen op mijn kamer en moet ik meer vertrouwen op mijn eigen stem en opinie. Ik kan een heel kritische perfectionist zijn. Normaal helpen anderen dat te relativeren, maar dat moet ik nu vooral zelf doen. Mijn muziek is al introspectief – daar komt nu nog een laag bovenop.”

Gaidaa zingt op Overture in acht nummers in 26 minuten over onderwerpen als persoonlijke groei, zelfonderzoek, kwetsbaar durven zijn en authenticiteit. Muziek is haar „safe space”, zegt ze. „Ik zing over de zaken waarmee ik het meest worstel. Zoeken en vinden van vrijheid in een wereld die je steeds vertelt dat je niet vrij bent. Je kwetsbaar durven opstellen in een omgeving die je constant leert hard te zijn. Mijn nummers ontstaan in het moment zelf. Ik luister muziek, begin te neuriën en brabbelen en laat het volledig vrij. Wanneer ik het dan later terughoor, denk ik: damn, dus dát houdt me bezig.”

Het levert muziek op die warm en bezield is, kleurrijk en gevarieerd, en sfeervol en intiem. En waarin Gaidaa zich een veelzijdige vocalist toont, sterk in nuance en dosering. Ze begint het liefst met weinig: een baslijn, een piano of gitaarakkoord. „Zodat ik genoeg ruimte voel om zelf de richting te bepalen.” Op haar debuut-EP horen we haar wording als artiest, vertelt ze. „Bij de eerste track was ik verlegen in de studio en wist ik nog helemaal niet wat mijn rol was. Ik huilde in de studio, zo overweldigend vond ik het. Bij het laatste nummer heb ik veel meer geleerd op mijn instinct te vertrouwen.”

De moeder van Gaidaa is psychiater en haar vader maakte carrière met de politiek uitgesproken Soedanese band Igd Elgalad. „Hij maakte muziek die mensen raakte en kwam regelmatig in de problemen.” Zelf zingt Gaidaa zo lang als ze zich kan herinneren – ze maakte met haar vriendinnen liedjes „in de speeltuin” en deed auditie voor The Voice Kids „waar ik, heel zielig, al bevroor ver voordat er camera’s in de buurt waren.”

Hoe haar nieuwe project eruit zal zien, weet ze niet precies. „Ik ben 2020 nog aan het verwerken en plan nu alles dag voor dag.” Het voelt goed, zegt ze, dat de liedjes zoals ze die al jaren op haar telefoon inzingt, inmiddels op haar eigen label verschijnen en internationaal resoneren. „Het is fijn dat ik de muziekindustrie leer kennen zonder dat ik al bij een groot bedrijf onder contract ben. Mijn muziek is ook te waardevol voor me om zomaar weg te tekenen. Ik ben trots dat ik altijd ben doorgegaan, ook toen ik in het begin nog niet echt in mezelf geloofde.”

20 januari verschijnen Gaidaa’s single en videoclip ‘Stranger’ met Jarreau Vandal en Saba.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 januari 2021