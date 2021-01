Feyenoord wint van PEC Zwolle, komt gelijk met Vitesse en Ajax

Feyenoord heeft woensdag in eigen huis met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. De ploeg van trainer Dick Advocaat is door de overwinning in ieder geval voor een dag gedeeltelijk koploper in de Eredivisie. Matchwinnaar in De Kuip werd de Colombiaan Luis Sinisterra.

Voor rust kwamen de Rotterdammers niet verder dan een schot van de nieuwe Argentijnse spits Lucas Pratto, die vanaf zo’n tien meter naast schoot. Na een uur spelen was Pratto opnieuw dicht bij de 1-0, maar zijn kopbal werd gekeerd door Zwolle-doelman Michael Zetterer. Niet veel later schoot Sinisterra, die de eerste seizoenshelft grotendeels miste vanwege een blessure, de enige goal van de wedstrijd binnen.

Feyenoord staat nu na zestien duels op 35 punten, net zo veel als Vitesse dat dinsdag met 1-0 won van FC Utrecht, en Ajax. De Amsterdammers hebben echter een duel minder gespeeld en kunnen morgen bij winst op FC Twente alleen aan de leiding gaan in de Eredivisie. Eerder dit seizoen verloor Ajax nog in eigen huis van FC Twente.

Lees ook: Overwinning op PSV is signaal aan de concurrentie: schrijf AZ nog niet af

PSV-AZ

Eerder op de avond won AZ met 3-1 van PSV. In Eindhoven kwam PSV er in de eerste helft niet aan te pas. Mede door een doelpunt met de hak van AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners stond het bij rust 0-2. Na de pauze kwam PSV terug door een doelpunt van linksback Philipp Max. In de slotfase scoorde Calvin Stengs namens de Alkmaarders de bevrijdende 1-3. Door de zege vindt AZ aansluiting met de topploegen in de Eredivisie.

Onderin boekte VVV Venlo juist een belangrijke overwinning. De Griekse smaakmaker en topscorer van de Eredivisie Georgios Giakoumakis hielp zijn ploeg met vier treffers (waaronder twee strafschoppen) aan een uitoverwinning bij concurrent ADO Den Haag. Bourard deed wat terug voor ADO, dat met 4-1 verloor. In het vierde duel op woensdag won Sparta met 1-0 op bezoek bij Fortuna Sittard.