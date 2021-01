Doping geproduceerd in geheime labs in Nederland

Ondergrondse laboratoria in Nederland produceren doping voor sporters. Het gaat daarbij vooral om doping voor recreatieve sporters in de fitness- en krachtsportwereld die gespierder of slanker willen worden. De politie gaat ervan uit dat er in Nederland enkele grote dopinglaboratoria zijn en tientallen tot honderden kleine ‘huiskamerlabs’ waar illegale doping wordt gemaakt.

Dat blijkt uit het rapport ‘Sterk Spul’ van de Vrije Universiteit en onderzoeksbureau Beke in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De onderzoekers kregen onder meer toegang tot politieonderzoeken, spraken met agenten, dopinghandelaren en -gebruikers en brachten de beschikbaarheid van doping op zowel het open internet als het ‘gesloten’ dark web in kaart. Het rapport geeft, voor het eerst, een gedetailleerd beeld van de dopingproductie en -handel in Nederland. Het rapport werd rond de feestdagen in december al naar de Tweede Kamer gestuurd, maar bleef tot dusver vrijwel onopgemerkt.

Die handel is de afgelopen twintig jaar geprofessionaliseerd, schrijven de onderzoekers. De ‘underground labs’ (UGL’s) zijn ontstaan nadat regelgeving voor dopingmiddelen in buitenlandse apotheken strenger werd, waardoor de ‘buitenlandse route’ deels werd afgesneden. Veel laboratoria produceren naast doping ook drugs. Populair onder gebruikers zijn de ‘eigen merken’: zelfgemaakte doping waarover sporters, vooral in de krachtsportwereld, elkaar tippen. In bepaalde sportschoolkringen raakte dopinggebruik steeds meer geaccepteer en werd het zelfs onderdeel van „een lifestyle”. Er zijn ook voorbeelden van wijkagenten die constateren dat kinderen van 16 jaar elkaar spuiten met anabole steroïden toedienen, om gespierder te worden.

Hoeveel sporters precies doping gebruiken is niet duidelijk, omdat mensen er meestal niet openlijk over praten. Naar schatting gaat het in Nederland om 100.000 tot 200.000 recreatieve sporters. In de topsport zou het gaan om enkele honderden gebruikers, al zijn ook daarover geen harde cijfers te geven. Wel is duidelijk dat topsporters op een heel andere manier aan doping komen. Zij zijn afhankelijk van artsen en begeleiders, die toegang hebben tot de middelen via het reguliere medische circuit. In de afgelopen drie jaar werden zeventien dopingzaken behandeld door het Instituut voor Sportrechtspraak. Meestal ging het om op doping betrapte sporters die aan krachtsport, atletiek of honkbal deden.

Onderscheppen

De import van doping lijkt toegenomen. De Nederlandse douane heeft tussen 2016 en 2018 ruim duizend pakketten met doping onderschept (zowel grondstoffen als kant- en klaarproducten). Dat was een verdrievoudiging van de onderschepte doping in Nederland, maar vermoedelijk een fractie van de werkelijke import. Ook zijn er drieduizend pakketten met middelen onderschept die dopinggebruik kunnen maskeren, zoals erectie- en huidmiddelen.

Onderzoekers Ilse van Leiden en Anton van Wijk noemen het dopinggebruik, zowel in de topsport als bij recreanten, een „serieus probleem”. In de topsport tast het volgens hen „het principe van fair play” aan. De recreatieve sporter draagt met dopinggebruik bij aan dopingproductie- en handel die sterke overeenkomsten vertoont met de drugshandel.

Van Leiden: „Als je doping gebruikt, speel je met je gezondheid. Bovendien stimuleer je criminele netwerken, net als in de drugswereld.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 januari 2021