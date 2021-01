Bijna 6,5 miljoen Nederlanders zagen persconferentie kabinet

Lansingerland is de eerste, maar niet de enige gemeente waar grootschalig wordt getest. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei dinsdagavond op de persconferentie dat ook GGD-afdelingen in Dronten, Bunschoten en de Rotterdamse wijk Charlois grootschalige testen gaan uitvoeren - ook bij inwoners zonder klachten. Op die plekken vermenigvuldigt het coronavirus zich snel. De onderzoeken moeten aantonen hoe dat heeft kunnen gebeuren en meer inzicht bieden in het besmettingsrisico.

Alle inwoners van twee jaar en ouder hebben een uitnodiging voor een test gehad. Ook zonder klachten wordt mensen verzocht een test te doen. De inwoners kunnen terecht op testlocaties bij het nabijgelegen Rotterdam The Hague Airport en in de plaatsen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Om 08.30 uur gingen de testlocaties open. Volgens RTV Rijnmond gaven de inwoners was het druk bij de testlocaties. De eerste resultaten zullen naar verwachting einde deze week bekend zijn.

In de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland is woensdagochtend begonnen met het grootschalig testen van de hele bevolking. Na een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus op een basisschool in Bergschenkhoek, wil de gemeente alle 60.000 inwoners testen, zodat duidelijk wordt hoeveel mensen besmet zijn geraakt en hoe het virus zich verspreidt.

In einem offenen Brief an DFB-Präsident Fritz Keller kritisiert der Zentralverband Friseurhandwerk die gestylten Fußballspieler! Und das ABSOLUT ZURECHT! ⚽🙏🏽 1|4 #PlayFair

Hoewel het aantal gemelde besmettingen en ziekenhuisopnames licht daalt, is er in het kabinet grote bezorgdheid dat de ‘Britse’ mutant van het virus zich snel in Nederland kan gaan verspreiden.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ontvangt 57 procent meer orders

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar zeker 57 procent meer orders ontvangen om maaltijden te bezorgen. Het aantal bestellingen steeg tot 179,8 miljoen. Het bedrijf profiteert van de strenge coronamaatregelen en bijbehorende horecasluitingen in de negen Europese landen waar het actief is. De maaltijdbezorger had in het laatste kwartaal een omzet van tussen de 750 en 760 miljoen euro.

Nederlanders kiezen er gedurende de lockdowns graag voor een maaltijd te laten bezorgen. Over het hele jaar nam het aantal orders van de maaltijdenbezorgservice toe met 39 procent, tot een totaal van 588,1 miljoen. Dinsdagavond maakte het kabinet bekend de huidige maatregelen te verlengen tot 9 februari. Premier Mark Rutte (VVD) zei zich vooral zorgen te maken over de Britse mutatie van het coronavirus.

Just Eat Takeaway is een fusie van het Nederlandse Takeaway (beter bekend als Thuisbezorgd) en het Britse Just Eat. Het bedrijf zinspeelde er eerder op de beursnotering in Amsterdam op te geven, om alleen in Londen verder te gaan en de handel te verplaatsen naar New York, als gevolg van de overname van het Amerikaanse bedrijf Grubhub. Dinsdagavond meldde het bedrijf echter aan de notering op de Londense en Amsterdamse effectenbeurs vast te houden. In 2021 wil Just Eat Takeaway verder investeren om de marktpositie uit te bouwen.