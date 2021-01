Corona heeft Castricum de straat op gejaagd

Al voor de tv-persconferenties weten we dat we alles al weten. Sterker: we weten al dat al die dingen die we al weten vóór aanvang van de bijeenkomst door Xander van der Wulp op een rij gezet worden. En dat hij twintig minuten later alles herhaalt ten behoeve van de denkbeeldige kijker die nog niet wist dat hij alles al wist.

De nabeschouwers in M wilden niet kopje onder gaan in de voorkennis en staarden richting de maatregelen die zich aan de horizon aftekenen, zoals een avondklok. Die behoeft alleen nog een ‘spoedadvies’ – de snelkookpan uit de keukenkastjes van het Outbreak Management Team. Verder vooruit blikte de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA), die hamerde op een plan om de schade aan kwetsbare kinderen te herstellen. Moorman werd landelijk bekend door de Human-serie Klassen – onmisbaar voor wie zoekt naar wat hij nog niet weet.

Tegen het eind van het gesprek vroeg Moorman ziekenhuisarts Ernst Kuipers of de scholen op 25 januari weer open zouden kunnen. Kuipers, een van de betrouwbaarste barometers in deze coronadepressie, keek even naar zijn handen en mompelde iets over „nog wel wat langer”. Ik herinner me hoe diezelfde Kuipers in november „de hele winter” noemde als reële duur van de tweede coronagolf.

Ingelast kabinetsberaad

Nieuwsuur begon al niet meer met corona, maar met het ingelaste kabinetsberaad over de Toeslagenaffaire. „Voor corona blijft de regering in elk geval missionair”, had Mark Rutte tijdens de persconferentie al laten vallen. Zouden we aan het eind van de avond nog wel een kabinet hebben?

In afwachting van een mogelijke kabinetscrisis keek ik naar De Hofbar, het actualiteitenprogramma waarin de voormalige wandelgangenbengel Rutger Castricum zich steeds meer in de wereld waagt. De Hofbar begon twee jaar geleden als talkshow-aan-de-toog met reportages, maar de virusmaatregelen hebben verslaggever Castricum de straat op gejaagd. Daar maakt hij reportages waar soms een stevige ideologische insteek bij te bespeuren valt, maar die solide in elkaar zitten. Zo zette hij kort voor Kerst de kettingzaag in de regelgeving rondom biomassa, de energiebron die sneller aan populariteit verliest dan energiecontracten aangepast kunnen worden.

Dinsdagavond sprak hij een ouderpaar van wie de kinderen door een beoordelingsfout bij jeugdzorg bij hen werden weggehaald. Pas na vijf weken – en na een reeks door de ouders betaalde dure procedures – keerden ze terug. Castricum verbond hun relaas met de uit onderzoek afkomstige aanname dat er 119.000 kinderen in Nederland mishandeld worden. Dit zou functioneren als een streefgetal voor het systeem, waarbij zelfs glazenwassers en klusjesmannen worden opgeleid om burgers te bespioneren. Een heksenjacht, concludeerde het PowNed-icoon.

Het zou kunnen, maar hier werd De Hofbar minder degelijk. Er verscheen een gepensioneerde advocaat die het cijfer betwistte, maar die kwam met een al even nattevingerige „duizend, ongeveer”. Bovendien was er aan het pijnlijke verhaal van de ouders uit het begin van de uitzending geen glazenwasser te pas gekomen. Wat pleitte voor Castricum, was dat hij het laatste woord gunde aan staatssecretaris Blokhuis, die uitlegde waarom hij de voorstelling van zaken in De Hofbar karikaturaal vond.

In het laatste journaal bleken Blokhuis en zijn collega’s nog missionair, al werd in de talkshows zichtbaar voorgesorteerd op een aftreden van het kabinet aan het eind van de week. Alle verloven voor vrijdag zijn ingetrokken, bevestigde RTL-verslaggever Floor Bremer bij Jinek. Eigenlijk weten we nu al dat we vrijdag alles al weten.