Miljardair en vriend van Trump en Netanyahu

Zijn leven is het klassieke rags-to-riches-verhaal. De maandag overleden Sheldon Adelson verkocht als kind kranten op een straathoek in Boston, deed later in snoepautomaten en groeide uit tot casinomagnaat.

Bij zijn overlijden behoorde hij niet alleen tot de rijksten ter wereld, met een fortuin van bijna 34 miljard dollar (28 miljard euro), maar stond hij ook op uitstekende voet met de presidenten van de VS en de Israëlische premier. Toen de VS in 2018 hun ambassade naar Jeruzalem veplaatsten, zat Adelson bij de openingsceremonie op de eerste rij.

Adelson werd geboren in Boston als zoon van een taxichauffeur en begon zijn imperium in Las Vegas met het organiseren van Comdex, een beurs voor de nieuwe computersector die uitgroeide tot de grootste ter wereld.

In de jaren tachtig stapte Adelson, enige jaren na Trump, in de casinobusiness. In 1989 kocht hij het Sands Hotel and Casino in Las Vegas, beroemd van optredens van Frank Sinatra. In 1997 begon hij in dezelfde stad de bouw van thema-hotel The Venetian, waar je overdekt in een gondel kunt varen. Adelson breidde daarna uit met grote casino’s en resorts in Macau, Singapore en Pennsylvania.

Naar schatting gaf Adelson alleen al in de afgelopen acht jaar zo’n half miljard dollar uit aan de campagnes van verschillende Republikeinen. Zijn steun was zo belangrijk dat de term ‘Adelson primary’ werd gemunt: kandidaten trokken voorafgaand aan hun campagne naar Las Vegas om zich te verzekeren van zijn steun.

In 2016 stonden veel Republikeinse geldschieters, zoals bijvoorbeeld de gebroeders Koch, terughoudend tegenover politieke nieuwkomer Trump. Adelson was een van de eersten die Trump sponsorden, en speelde in financieel opzicht zo een belangrijke rol in diens uiteindelijke winst.

In de aanloop naar de verkiezingen van november vorig jaar brak Adelson een record door ruim 140 miljoen euro te steken in de campagne van Trump en andere Republikeinen.

Adelson, zoon van Joodse ouders en getrouwd met een Israëlisch-Amerikaanse, had grote invloed op Trumps Israëlbeleid en was ook in Israël zelf nauw betrokken bij de conservatieve politiek: premier Benjamin Netanyahu kon altijd op hem rekenen voor financiële steun.

De door Adelson gelanceerde krant Israel Today, de grootste gratis krant van het land, fungeert als vast podium voor de Israëlische premier. Toen Adelson trouwde met zijn laatste echtgenote, deed hij dat in het Israëlische parlementsgebouw.

Op Twitter schreef Netanyahu maandag dat Israël en het Joodse volk overal ter wereld in diepe rouw zijn om zijn dood.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 januari 2021