Bioscopen pronken in 2021 met lange, maar onzekere rij blockbusters

Heel verrassend waren de Nederlandse bioscoopcijfers over 2020 niet. Met 16,8 miljoen bezoeken werd bijna het diepterecord van 1992 geëvenaard, een daling van 58 procent na de indrukwekkende 38 miljoen kaartjes die in 2019 werden verkocht. De internationale cijfers waren nog slechter: wereldwijd werd iets meer dan een kwart van de omzet van het jaar daarvoor gedraaid.

Waar kijken we naar uit dit culturele seizoen?

Reikhalzend kijkt zowel Noord-Amerika als Europa nu uit naar het snel uitrollen van de coronavaccins. Massaal inenten lijkt de enige manier om op afzienbare termijn weer verantwoord bioscoopzalen vol te kunnen laden. In de VS brengt het aantreden van president Joe Biden mogelijk al enige verlichting; misschien lukt het hem om een wat effectiever coronabeleid te gaan voeren.

Op dit moment is er nog geen reden voor de bioscoopbranche om de vlag uit te hangen. De besmettingscijfers blijven zorgwekkend. Vrijwel alle grote landen hebben de lockdown van december verlengd, wat betekent dat bioscopen nog geen idee hebben wanneer ze weer open mogen. De strakke releaseschema’s – in Nederland zou na 19 januari zowel peperduur polderepos De Slag om de Schelde als Hollywood-hit Wonder Woman 84 gaan draaien – zijn in de prullenbak verdwenen. Voor de zoveelste maal moet de bioscoopbranche zich beraden op een nieuwe planning voor filmpremières en de uitvoering van de zorgvuldig beraamde campagnes.

Gegarandeerde publiekslieveling Fast & Furious 9 staat nu op de lijst voor eind mei en de fans zouden volgens de officiële website begin april eindelijk kaartjes kunnen kopen voor No Time to Die, het 25ste deel in de James Bond-serie. Maar iedereen weet inmiddels wat zulke beloftes waard zijn. Begin maart 2020 was de nieuwste 007-film met Daniel Craig de eerste blockbuster die wegens corona verschoven werd naar november. Ook die datum werd vrij abrupt geschrapt toen zich in oktober wereldwijd een tweede golf aandiende.

Volgens geruchten zou Bond-producent MGM inmiddels serieus overwegen de film te verplaatsen naar Kerst 2021. Het is sowieso afwachten wie dit voorjaar de besluiten neemt bij MGM, dat zichzelf in december in de verkoop zette. Een nieuwe eigenaar zou, om snel te kunnen cashen, alsnog Bond aan een streamingdienst kunnen slijten – een gerucht dat in het najaar hardnekkig circuleerde.

Tegelijkertijd sluiten steeds meer blockbusters aan in de groeiende wachtrij aan titels waarmee de Hollywoodstudio’s hopen malaisejaar 2020 te kunnen vergeten. Met horten en stoten werd de filmproductie zelf wél voortgezet in coronatijd. Dit betekent dat er op korte termijn nog meer titels klaarliggen voor het grote publiek, zoals Mission: Impossible 7 (nu op de lijst voor eind 2021) en Jurassic Park 6: Dominion (voorjaar 2022).

Het probleem speelt overigens niet alleen bij Hollywoodfilms. Ook van grote vaderlandse titels is het na alle lockdown-verschuivingen niet duidelijk wanneer ze te zien zullen zijn. Relatief goedkope producties als Misfit 3, K3: Dans van de farao en de romantische komedie Zwaar verliefd 2 (allemaal gepland voor een kerstrelease) worden naar verwachting direct na de heropening van de theaters alsnog uitgebracht. Maar distributeur Dutch FilmWorks, die veel Nederlandse producties uitbrengt, heeft al aangegeven dure titels met grote potentie, zoals het derde deel van ladiesnight-hit Soof of het epische Mijn vriendin Anne Frank van regisseur Ben Sombogaart pas uit te brengen als bioscopen weer meer mensen mogen ontvangen.

Streaming vs zaal

Tijdens de coronacrisis zwol ook de discussie aan of streamingdiensten, die allemaal een topjaar beleefden, de flink gehavende bioscopen weg zouden kunnen concurreren. Iedereen beaamt dat een filmervaring in een volle zaal met een wit doek niet te vergelijken is met een tv-scherm in de huiskamer. Maar feit is wel dat abonneediensten als Netflix, Disney+, HBO en Amazon hun positie flink hebben versterkt. Disney besloot grote bioscooptitels als Hamilton, Mulan en Soul direct te streamen; het langverwachte Eddie Murphy-vervolg Coming 2 America (oorspronkelijk geplande bioscooprelease augustus 2020) werd aan betaaldienst Amazon verkocht.

Studio’s Universal en Warner zorgden op hun beurt voor onrust en boosheid – zowel bij bioscopen als bij gezaghebbende makers als Tenet-regisseur Christopher Nolan – met het plan voor het gelijktijdige uitbrengen van grote titels op het witte doek én op streamingdiensten. Van oudsher is de afspraak dat bioscopen zo’n drie maanden het alleenrecht hebben om nieuwe titels te vertonen, om zo hun investeringen in zalen (mede) terug te verdienen. De theaters vrezen veel minder inkomsten als dit exclusieve ‘window’ wegvalt. Volgens The Hollywood Reporter overwogen exploitanten zelfs de prijzen van de tickets voor grote nieuwe Warner-titels als Dune en The Matrix 4 te verlagen, zodat de studio nauwelijks geld kan verdienen aan de bioscoopreleases.

Het is overigens de vraag of Nederland iets van deze plannen gaat merken. Het platform waar Warner zijn films gaat aanbieden, HBO Max, is nog niet beschikbaar voor Nederlandse kijkers. Maar HBO-baas Andy Forssell liet in december wel doorschemeren de dienst in het derde kwartaal van 2021 te willen uitrollen in Europa.

Het is niet duidelijk of dat ook in Nederland gebeurt. Bovendien, haastte Warner zich te zeggen, geldt het plan voor simultane releases alleen voor 2021. Daarna zullen titels als Mad Max-prequel Furiosa en de musicalversie van The Color Purple, gepland voor 2022, hun verdiencyclus in principe weer exclusief op het witte doek beginnen.