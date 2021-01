Onze kleine dorpskantoorboekwinkel mag open omdat er ook een postkantoortje is. De man voor me legt twee boeken op de toonbank om ze te betalen. De verkoper kijkt bedenkelijk en zegt dat hij die eigenlijk niet mag verkopen. De man aarzelt even en zegt dan: „Maar ik verslínd boeken!” Hij mag ze afrekenen.

