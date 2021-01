‘Ze moeten thuiskomen met iets waar ze trots op zijn’

„Ik loop stage bij Buitengewoon Logeren: logeerweekendjes voor kinderen met autisme of adhd”, vertelt Niels Coopmans (22), student sociaal-pedagische hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. „We hebben bijvoorbeeld een scootmobielframe onder oude botsautootjes gezet, daar kunnen ze fijn mee scheuren. Dat is fijn voor hen, en voor hun families. Die kunnen we even ontlasten.

„We hadden pas nog een logeermidweek: van maandag tot donderdag, met zes tot acht kinderen. Ik houd van rappen en maak dan samen met die kinderen nummers. Voor hen maakt het niet uit hoe het klinkt, als ze maar thuiskomen met iets waar ze trots op zijn.

„Over een paar weken is mijn stage klaar. Gelukkig wil mijn baas me graag houden. Ik heb nog nooit bij een organisatie gewerkt waar ik me zo op m’n gemak voel.”