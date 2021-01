VNG: gemeenten kunnen duizenden statushouders niet huisvesten

Gemeenten worstelen met de wens van het kabinet om het komende halfjaar 27.000 statushouders – asielzoekers met een verblijfsvergunning – te huisvesten. Doordat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) de afgelopen tijd duizenden achterstallige asielaanvragen heeft verwerkt, moeten gemeenten dit jaar 12.000 statushouders meer dan vorig jaar onder dak brengen. Dat is bijna overal een zware, zo niet onmogelijke opgave, laat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag weten.

„Er is een krapte op de woningmarkt en bijna overal is een tekort aan sociale huurwoningen”, zegt een VNG-woordvoerder. „In Nederland zijn te weinig woningen voor te veel doelgroepen. Kinderen uit de jeugdzorg, ouderen die langer thuisblijven en statushouders moeten allemaal naar sociale huurwoningen. Daarom denkt het Rijk aan andere oplossingen, zoals oude kantoorgebouwen ombouwen tot woningen.” Volgens de VNG is het lastig om plannen te maken vanwege de gezinshereniging voor statushouders. Gemeenten moeten bepalen of een individuele statushouder direct een eengezinswoning krijgt toegewezen als zijn vrouw en kinderen later komen.

De woningkrapte en wens om asielzoekers te huisvesten, bewoog de gemeente Alkmaar dinsdag om een brandbrief aan het kabinet te sturen, zo schrijft De Telegraaf. Het plaatsen van extra statushouders is volgens Alkmaar en zes omringende gemeenten „onmogelijk en onredelijk”, omdat het toewijzen van de woonruimte „extreem ten koste” zou gaan van andere woningzoekenden. In de brief wijzen de gemeenten erop dat het nu al lastig is om „spoedzoekers, dak- en thuislozen en buitenlandse werknemers” onderdak te bieden. Daarom willen ze onder meer dat het kabinet omgevingsvergunningen voor flexibele woonvormen snel versoepelt.

