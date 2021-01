Vlaamse politicus en vertrouweling kabinet moet 8 jaar cel in voor mensensmokkel

Het Belgische voormalige N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam moet acht jaar de cel in omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel. Mucam handelde frauduleus als tussenpersoon van Theo Francken, oud-staatssecretaris van Asiel. De rechtbank van Antwerpen heeft Kucam dinsdag naast een celstraf een boete van 696.000 euro opgelegd. De rechter acht het raadslid schuldig aan passieve omkoping. Ook zijn zoon en echtgenote zijn veroordeeld tot respectievelijk vier jaar en veertig maanden cel, omdat ze op de hoogte waren van de frauduleuze praktijken of daarmee hielpen.

Kucam liet zich door Syrische christenen betalen voor een humanitair migrantenvisum. Het raadslid handelde als tussenpersoon onder gezag van Theo Francken, toenmalig staatssecretaris van Asiel in de federale regering. Francken had toegestaan dat Kucam lijsten kon indienen met namen van Syrische christenen in levensgevaar. Zij konden een visum krijgen om naar België te komen.

In totaal ging het volgens de rechter om 219 vluchtelingen. Een aantal van hen vroeg nooit asiel aan in België, maar reisde illegaal door naar een ander Europees land. Enkele vluchtelingen verklaarden de visa te hebben gekocht in ruil voor bedragen die opliepen tot 10.000 euro. De rechter sprak zich niet uit over de rol van het Belgische kabinet.

Speerpunt

Staatssecretaris Francken had het redden van Syrische christenen tot speerpunt van zijn beleid verheven, nadat een christelijke denktank de regering om hulp had gevraagd. Als gemeenteraadslid in Mechelen kende Kucam de medewerkster van Francken die over humanitaire visa ging. Hij bood zijn diensten aan en zocht uit welke families gered moesten worden. Kucam overhandigde haar de lijsten met namen; de administratie keurde die vervolgens goed en verschafte de visa.

Het raadslid werd begin 2019 gearresteerd. Als de aantijgingen tegen hem klopten, voelde Francken zich „totaal misbruikt” door zijn vertrouweling, zo zei de staatssecretaris vlak na de arrestatie. Hij verkeerde – net als zijn naaste medewerker die de lijsten ontving – „in shock” na de onthullingen. Zelf heeft Kucam altijd ontkend dat hij zich heeft laten betalen. Volgens het raadslid is de zaak opgezet om de N-VA in een kwaad daglicht te stellen. Hij eist vrijspraak en gaat samen met zijn echtgenoot en zoon in hoger beroep.

