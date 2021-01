Hond en kat mogen toch ontklit worden in de dierensalon

Een lichtpuntje voor dierentrimsalons in coronatijd: als dieren lijden door knopen en klitten in de vacht en ontstekingen aan de huid, dan mogen de trimmers de honden, katten en konijnen bij de eigenaren ophalen, behandelen en weer thuisbrengen.

De salons van de dierentrimmers in Nederland werden vorige maand door het Veiligheidsberaad aangeduid als een publieke plaats en moesten om die reden hun deuren sluiten. Sinds dinsdag geldt een uitzondering voor het verlenen van noodzakelijke zorg wanneer het welzijn van dieren in het geding is. „Dat is de ruimte die wij zien”, aldus een woordvoerder van minister Carola Schouten (ChristenUnie), die onder meer verantwoordelijk is voor dierenwelzijn. „Het mag niet gaan om het mooier maken van een dier.” De beoordeling van het welzijn ligt bij de trimmer.

De dierentrimsalons deden onlangs een „noodoproep” aan het kabinet en voerden een lobby bij ambtelijk en politiek Den Haag voor heropening. Tot dinsdag gold dierenverzorging zoals die in trimsalons als „niet essentieel” voor dierenwelzijn of dierengezondheid. Terwijl dieren „onnodig” lijden en een „enorm pijnlijke winter” doormaken en dit leed in lang niet in alle gevallen kan worden verzacht door dierenartsen, stelden de vakvereniging van gediplomeerde huisdierentrimmers ABHB en brancheorganisatie Dibevo in een verklaring: „Trimmen is een vak!” Voorzitter Gijs van den Assum van Dibevo: „We hebben het hier, anders dan bij een contactberoep zoals kappers, over noodzakelijke zorg. We hebben het over dierenwelzijn, bij knopen in de vacht en ontstekingen.”

In de huid geknipt

Veel honden, katten en konijnen missen door de lockdown de verzorging en dat heeft onprettige gevolgen, vertelt Ester Hoornweg van katten- en konijnentrimsalon Adore in het Brabantse Oijen. „Ik heb regelmatig een dier waarvan de eigenaar in de huid heeft geknipt of de huid beschadigd heeft, door zelf aan de gang te gaan. Veel mensen kúnnen het echt niet. Zeker niet bij een dier dat niet van kammen houdt.”

Hoornweg zegt „gefrustreerd” te zijn. „Wij krijgen mensen aan de telefoon die vragen wat ze moeten doen nu de vacht van hun kat of hond in de knoop zit.” Naar de dierenarts gaan wellicht? Niet in alle gevallen wenselijk en haalbaar volgens haar. „Ik weet uit ervaring dat dierenartsen het al druk hebben met hun eigen vakgebied.”

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de beroepsorganisatie voor dierenartsen, ziet dat niet zo somber. „Wij leven mee met de trimsalons”, laat een woordvoerder weten. „Maar zodra het welzijn en de gezondheid van een dier in het gedrang komt, en dat is meestal niet al na een paar weken, grijpen dierenartsen uiteraard in. En ik geloof echt niet dat veel dieren voor een ingreep aan de vacht meteen onder narcose moeten.”

Niet ontsnappen

De trimsalons, waarvan er negenhonderd zijn aangesloten bij de vakorganisatie, blijven wel aangeduid als publieke ruimte, tot verdriet van de trimsalons zelf. Ester Hoornweg: „Het gros van de trimsalons is bij mensen aan huis. We nemen het dier buiten aan. Dus wat is het risico op besmetting met corona?” Dibevo-voorzitter Van den Assum: „Het is geen publieke ruimte. Het is een werkplaats, waar niemand komt behalve het dier. De meeste trimsalons zijn niet zomaar toegankelijk voor mensen, omdat de deur op slot zit. Want een professionele trimmer wil natuurlijk niet dat een dier kan ontsnappen of schrikt van bezoek.”

De sluiting van de trimsalons is verder extra pijnlijk, zeggen de organisaties, omdat de bedrijven veelal zo klein zijn dat ze niet voor overheidssteun in aanmerking komen. Van den Assum: „Dat vinden wij óók een probleem.”