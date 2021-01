Deze serie leert je mediteren

Headspace Guide to Meditation (8 afleveringen). Regie: Devin Clark (animatie door Vox Media). Nu te zien op Netflix. ●●●●●

Nog geen twee weken na het proosten op dat het vreselijke 2020 achter ons ligt, moeten we alweer nieuwe tegenslagen incasseren. De lockdown wordt verlengd voor minstens drie weken en mogelijk nog langer. Onze geestelijke gezondheid die continu op de proef gesteld wordt snakt naar wat verlichting. Minder stress en een beter mentaal welzijn in 2021 zullen bovenaan menig lijstje met goede voornemens prijken.

Geen wonder dan ook dat Netflix nu kiest om Headspace Guide to Meditation uit te brengen. In acht afleveringen van ruim twintig minuten wordt uitgelegd hoe je negatieve emoties loslaat, positief en kalm in het leven leert staan en hoe je gezond kunt reageren op zaken als stress, woede en verdriet. Iedere aflevering eindigt met een geleide meditatie van zo’n tien minuten, waarbij steeds een andere techniek wordt geïntroduceerd.

Zonder ervaring

De serie is er vooral op gericht kijkers zonder ervaring met meditatie en mindfulness op weg te helpen. Het lijkt simpel: tien minuutjes zitten en focussen op je adem – of, bij andere technieken, op het loslaten van een bepaalde wrok. Mensen die vaker gemediteerd hebben, kunnen echter beamen dat het zeker in het begin lastig is die focus vast te houden. Het moeilijke aan meditatie is om het een vaste gewoonte te maken, terwijl je er vaak pas echt de vruchten van plukt door het dagelijks te doen.

Headspace is vooral bekend als app, die korte geleide meditaties aanbiedt en naar goed modern gebruik bijhoudt hoe lang je welke sessies hebt volgehouden. Met 62 miljoen gebruikers is het de populairste meditatie-app ter wereld. Meer dan zeshonderd bedrijven gebruiken Headspace om de geestelijke gezondheid van hun personeel een boost te geven.

Op dat laatste is de afgelopen jaren kritiek gekomen. Ook voordat de coronacrisis voor geestelijke onbalans zorgde, werden meditatie en mindfulness ingezet als bestrijdingsmiddelen tegen de stress, angst en chronische afleiding waar zo veel mensen tegenwoordig mee kampen. Critici vinden dat de focus zou moeten liggen op het aanpakken van de onderliggende politieke en sociaaleconomische factoren die de oorzaak zijn van deze mentale problemen. Grote bedrijven zouden meditatie promoten om de eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van zulke zaken te ontlopen en het probleem bij het personeel leggen. Sterker nog, de gestresste werknemer zou meditatie in deze opzet niet gebruiken voor het eigen geestelijk welzijn, maar als quick fix om met minder stress nóg productiever te worden.

Niet naar de Himalaya

Verteller van de serie en oprichter van Headspace Andy Puddicombe zat tien jaar als monnik in een Tibetaans boeddhistisch klooster. In aflevering één zegt hij dat hij zijn inzichten uit die tijd deelt „zodat jij niet tien jaar naar de Himalaya hoeft”. Dit raakt aan een ander kritiekpunt op Headspace, namelijk dat de app meditatie simplificeert door het in hapklare brokken beschikbaar te maken, terwijl de werkelijke praktijken en inzichten over langere perioden gecultiveerd moeten worden.

Begrijpelijke kritiek, maar uiteindelijk gaat het erom wat je er zelf mee doet. Headspace Guide to Meditation is een prettige introductie die nieuwkomers wat eerste handvatten kan geven om aan de slag te gaan met een praktijk waarin je vooral op jezelf bent aangewezen. De thematische afleveringen geven wat richting en ook wie na het kijken van de serie niet doorgaat met mediteren, heeft tenminste wel wat lessen in emotioneel welzijn meegekregen.