Reorganisatie Shell ten koste van een tiende personeel Nederland

De dit najaar aangekondigde reorganisatie bij Shell gaat waarschijnlijk per saldo ten koste van ongeveer 10 procent van het personeelsbestand in Nederland. Dat meldt een woordvoerder van het olie- en gasconcern na berichtgeving van persbureau ANP.

Hoeveel banen er precies verdwijnen maakte Shell niet bekend. Bij het olieconcern werken in Nederland ongeveer 9.000 mensen, maar bij de reorganisatie is het personeel van dochter NAM (1.550 fte die deels onder Shell vallen) en de tankstations niet meegenomen. De banen die in Nederland worden geschrapt, verdwijnen vooral op het hoofdkantoor.

Shell kondigde afgelopen september aan dat er wereldwijd 7.000 tot 9.000 banen zouden verdwijnen. Met de reorganisatie wil het bedrijf jaarlijks 2 tot 2,5 miljard dollar besparen. De „strategische heroriëntatie” moet het energieconcern „door de energietransitie” krijgen en het „toekomstbestendig” maken, aldus de woordvoerder.

Lees ook: Klimaat én corona is een gevaarlijke combinatie voor Shell

Hoe het banenverlies verdeeld zou worden over de landen waar het concern actief is, werd destijds niet bekend. Eerder op dinsdag meldde persbureau Bloomberg dat als gevolg van de reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk tot ongeveer 14 procent van de banen verdwijnt. Dat zou ongeveer overeenkomen met 750 banen.