Ooit kreeg ik van een goede vriendin een grote theemok vol met grappige illustraties van piemels in alle soorten en maten. Het is een fijne beker en ik drink er thuis al jaren thee uit. Ik heb hem nu zo lang, dat ik de geslachtsdelen niet eens meer opmerk. Totdat ik in een zoomvergadering een slok neem en mijzelf terugzie op het scherm.

