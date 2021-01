‘Niet ingegrepen in Duindorp door aanwezigheid van kinderen’

De veiligheid van aanwezige kinderen heeft op Oudejaarsdag „een essentiële rol” gespeeld bij de afweging om de demonstratie in de Haagse wijk Duindorp niet te beëindigen, maar „gecontroleerd te laten plaatsvinden”. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen in antwoord op vragen van de gemeenteraad.

De demonstratie leidde diezelfde dag tot grote verontwaardiging toen beelden ervan op sociale media verschenen. Daarop was een op muziek hossende menigte te zien die geen afstand hield op een pleintje. De bijeenkomst had meer weg van een straatfeest dan een demonstratie.

Lees ook: Was het een demonstratie of een straatfeest in Duindorp?

De demonstratie was aangemeld, zo schrijft de burgemeester, en ook was gemeld dat muziek zou worden gebruikt. „Deze kennisgeving is op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Dit betekent beoordeling, ambtelijk gesprek tussen gemeente, politie en de organisatie en bevestiging per e-mail van de gemaakte afspraken.”

Merites

Onder sommige raadsleden leefde het idee dat de demonstratie was toegestaan om rellen te voorkomen tijdens de jaarwisseling, onder meer omdat de vreugdevuren waren verboden. Dat ontkent de burgemeester. Volgens hem is de demonstratie „op haar eigen merites beoordeeld”. Van Zanen weerspreekt ook dat de gemeente of de organisatie de suggestie zou hebben gedaan om „een feestelijke bijeenkomst onder de noemer van een demonstratie te laten plaatsvinden”.

Hij benadrukt dat het echt een demonstratie was en dat vaker „sprake is van enige muzikale omlijsting” – bijvoorbeeld bij demonstraties van boeren en tegen het coronabeleid. Omdat hij vaker merkt dat afstand houden in combinatie met muziek lastig is, zal Van Zanen zolang de coronaregels gelden muzikale optredens bij demonstraties verbieden.

Volgens Van Zanen hield de organisatie zich ook aan de afspraken. Zo werd er regelmatig omgeroepen dat de aanwezigen afstand moesten houden en werd er door de eigen ordedienst ingegrepen toen er vuurtjes werden gestookt. Tot vier uur ’s middags verliep de demonstratie ook „probleemloos”: er waren zo’n honderd deelnemers, onder wie veel kinderen en gezinnen.

Daarna werd het drukker en rond kwart voor zes werden de deelnemers opgeroepen te vertrekken. Dat is volgens de burgemeester ook gebeurd. „Op basis van de professionele inschatting van de politie is ervoor gekozen om de demonstratie niet abrupt te doen beëindigen.”