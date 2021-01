Nauwelijks faillissementen ondanks coronacrisis

De diepste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog gaat nog altijd gepaard met een uitzonderlijk laag aantal faillissementen. Dat bleek uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde.

Met 2.073 faillissementen was 2020 zelfs het ‘beste’ jaar sinds de eeuwwisseling. Ter vergelijking: in 2019, ook al een jaar waarin weinig ondernemingen failliet gingen, vielen alsnog 16 procent méér bedrijven om dan vorig jaar. Het aantal faillissementen piekte in 2013 met 8.376 gesneuvelde bedrijven.

Dat zo weinig bedrijven vorig jaar failliet gingen, heeft alles te maken met de steunregelingen van de overheid, bedoeld om bedrijven te helpen die last hebben van de coronacrisis. Die regelingen werken dus, is de conclusie. Zo goed zelfs dat de miljarden van de overheid – bestemd voor bedrijven die ‘in de kern’ gezond zijn – ook ondernemingen overeind houden die in normale tijden wellicht niet hadden overleefd, zo valt te veronderstellen op basis van de CBS-cijfers. De effecten van de steunpakketten zijn ook te zien in de werkloosheidscijfers, die eveneens dalen.

Absoluut gezien was de daling van het aantal faillissementen in de handel het sterkst (van 730 in 2019 naar 581 in 2020, een daling van 149). In de groothandel, detailhandel en autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 69, 41 en 39. Verder daalde het aantal faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoeksbureaus) met 107.

Horeca

Niet overal daalden de faillissementen. In de horeca was een sterke stijging te zien, met 39 faillissementen. In de logiesverstrekking (onder andere hotels) steeg het aantal faillissementen met 25 en bij de eet- en drinkgelegenheden (restaurants en cafés) met veertien.

Grote vraag is of de gevreesde faillissementsgolf er straks alsnog komt. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zegt dat het „niet uit te sluiten” is dat het aantal faillissementen in de toekomst zal toenemen. Wanneer dat gebeurt is volgens hem afhankelijk van de duur van de pandemie, het gedrag van mensen na lockdowns en het stoppen van de coronasteun. „Dan zie je voor welke bedrijven de normale gang van zaken weer genoeg is om gewone bedrijfsvoering te kunnen doen”, aldus Van Mulligen. „En voor welke bedrijven noodsteun een verhulling was dat het langer niet goed ging.”

Het CBS maakte dinsdag ook bekend dat de consumentenprijzen in 2020 gemiddeld zijn gestegen met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is minder dan de stijging in 2019, die ten opzichte van 2018 2,6 procent bedroeg. De Nederlandse inflatie was het afgelopen jaar ondanks de daling hoger dan in de meeste andere landen in Europa.