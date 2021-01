Katholieke Kerk Ierland biedt excuses aan voor misstanden tehuizen

Het hoofd van de Katholieke Kerk in Ierland heeft excuses aangeboden voor de misstanden in tehuizen van de kerk. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Eerder op de dag kwam een overheidsrapport naar buiten waaruit blijkt dat duizenden kinderen tussen 1920 en 1990 zijn gestorven in tehuizen voor ongehuwde moeders en hun kinderen.

„Ik erken dat de kerk onderdeel uitmaakte van een cultuur waarin mensen herhaaldelijk werden gestigmatiseerd, veroordeeld en afgewezen”, aldus aartsbisschop Eamon Martin. „Daarom, en voor de langdurige pijn en emotionele ellende die het als gevolg heeft gehad, bied ik welgemeende excuses aan voor iedereen die persoonlijk geraakt is door deze realiteit.”

Ongeveer negenduizend kinderen stierven door de brute omstandigheden waarin zij leefden in achttien verschillende Mother and Baby Homes. De belangrijkste doodsoorzaken waren luchtweginfecties en buikgriep. Het bestaan van deze tehuizen was niet publiekelijk bekend, waardoor toezicht ontbrak. Voormalig inwoners beschrijven de tehuizen als „gevangenissen” waar ze verbaal werden misbruikt door nonnen, die de vrouwen en hun kinderen onder meer uitmaakten voor „zondaars” en „duivelsgebroed”. Ook zouden kinderen die geboren werden in de tehuizen zijn aangeboden ter adoptie in het buitenland en zonder toestemming gevaccineerd zijn.

Verstikkende cultuur

„Het rapport maakt duidelijk dat Ierland decennialang een verstikkende, onderdrukkende en vreselijk vrouwonvriendelijke cultuur kende, waar een alomtegenwoordige stigmatisering van ongehuwde moeders en hun kinderen die personen beroofde van hun macht en soms van hun toekomst”, zei Kinderminister Roderic O’Gorman dinsdag over het rapport.

Premier Micheál Martin zal deze week volgens persbureau Reuters formeel excuses aanbieden aan degenen die door het schandaal zijn getroffen. Hij heeft de kwestie omschreven als „een duister, moeilijk en beschamend hoofdstuk uit de zeer recente Ierse geschiedenis”. De regering heeft ook financiële compensatie beloofd.