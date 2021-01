Toekomst kabinet onzeker, crisisoverleg over Toeslagenaffaire

Als Mark Rutte dinsdagavond om 19.00 uur Nederland vertelt dat de lockdown met zeker drie weken verlengd wordt, staat hij er als premier van een zittend kabinet. Maar voor hoe lang nog?

De toekomst van het kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) staat onder druk. Deze week moeten de ministers met een politieke reactie komen op het zeer kritische rapport over de zogenoemde Toeslagenaffaire. De conclusies die de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van CDA-Kamerlid Chris van Dam vorige maand presenteerden waren hard: door institutioneel falen van kabinet, Tweede Kamer én rechtspraak werd duizenden burgers „ongekend onrecht” aangedaan.

Dinsdagavond praat de ministerraad verder over de affaire, vrijdag wordt een politieke conclusie verwacht. Binnen de coalitie doen meerdere scenario’s de ronde: van geen politieke gevolgen, waarvoor Rutte zich al heeft uitgesproken, tot het vertrek van enkele ministers of zelfs het hele kabinet. Die stap zou twee maanden voor de verkiezingen grotendeels symbolisch zijn, als ultieme poging recht te doen aan het onrecht dat ouders in de Toeslagenaffaire is aangedaan. Het zou daarmee vergelijkbaar zijn met de val van kabinet-Kok II, dat in 2002 een maand voor de verkiezingen opstapte vanwege een onderzoeksrapport naar de gebeurtenissen in Srebrenica.

VVD echt tégen val kabinet

Binnen de coalitie is alleen de VVD echt tégen een val van het kabinet. Het CDA, de ChristenUnie en D66 houden die optie open, maar hun fracties moeten hun standpunt nog bepalen in aanloop naar een debat over de affaire volgende week. D66 is dinsdagochtend uitgebreid bijgepraat over het rapport door Kamerlid Salima Belhaj, lid van de onderzoekscommissie, maar trok in de daaropvolgende discussie nog geen conclusie over het kabinet.

Binnen het CDA speelt dat het twee Kamerleden heeft die een grote rol hebben gespeeld in het boven water krijgen van de ernst en omvang van de affaire: Pieter Omtzigt en onderzoeksvoorzitter Van Dam. Zij zouden, wordt in de coalitie gedacht, wel eens extra druk kunnen zetten om het kabinet te laten vallen.

Complicerende factor is dat in het kabinet drie lijsttrekkers bij de komende Kamerverkiezingen zitten: Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA, hij is nog niet formeel benoemd) en Sigrid Kaag (D66). Bij de afweging of het kabinet beter kan aanblijven of een gebaar moet maken, spelen de verkiezingen van maart daarom een grote rol. De partijen moeten inschatten hoe hun kiezers denken over de Toeslagenaffaire: helpt het bijvoorbeeld Kaag als zij de stekker uit Rutte III trekt?

Coronacrisis speelt ook mee

In de afweging óf het kabinet opstapt speelt voor de partijen en ministers ook de bestrijding van de coronacrisis mee. Ook in demissionaire status kan het kabinet de corona-aanpak voortzetten, maar in sommige fracties wordt gevreesd voor een psychologisch effect op de samenleving. Als het kabinet in wat mogelijk de zwaarste maanden van de pandemie worden, formeel al is afgetreden, zou het minder krachtig kunnen ogen.

De druk op het kabinet om op te stappen werd dinsdag verder opgevoerd door een groep getroffen ouders. Zij schreven in een opiniestuk in Trouw geen vertrouwen te hebben dat dit kabinet de problemen nog kan oplossen. „Daarin zitten mensen die dit hebben laten ontstaan, hebben laten voortbestaan en uiteindelijk hebben willen verdoezelen. Omdat politiek spel ondoorzichtig is en er spelletjes worden gespeeld, zeggen wij het zelf wel. Wij zeggen het vertrouwen in deze regering op en vragen de heren en dames naar huis te gaan en niet meer terug te komen.” Ook deden twintig ouders aangifte tegen vijf (voormalig) bewindspersonen die betrokken waren bij de affaire.

Nieuwe affaires voorkomen

Maar hoe kunnen nieuwe toeslagenaffaires voorkomen worden? Dinsdagavond praat het kabinet verder over institutionele veranderingen die daarvoor nodig zouden kunnen zijn. Gedacht wordt onder meer aan het proactiever verstrekken van informatie aan de Tweede Kamer, bijvoorbeeld van stukken waar niet expliciet om is gevraagd. Ook zou er meer openheid kunnen komen over de beleidsopvattingen van en discussies tussen (top)ambtenaren en zou de archivering van documenten binnen ministeries beter moeten. Zo kwamen de afgelopen maanden geregeld oude documenten boven water over de Toeslagenaffaire, zelfs toen de onderzoekscommissie al aan het werk was.

Moeizamer is een verandering van de politieke cultuur waarin de Toeslagenaffaire jarenlang kon woekeren. Een groot deel van de Tweede Kamer heeft het kabinet jarenlang aangezet tot fraudejacht en het hard aanpakken van misbruik; het kabinet voerde het uit, de bestuursrechter stond het toe. Dat de pendule door de Toeslagenaffaire nu wat de andere kant opzwaait, maakt daar nog geen einde aan: de wetten die een harde aanpak toestonden en grote steun van de Kamer kregen, zijn er nog. Ook als het kabinet deze week opstapt.