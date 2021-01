Indiaas Hooggerechtshof schrapt omstreden landbouwhervormingen

Het Indiase Hooggerechtshof heeft drie omstreden landbouwhervormingen voor onbepaalde tijd opgeschort. Dat melden internationale persbureaus. Indiase boeren protesteren al sinds eind november aan een stuk door tegen de wetten, onder andere door de toegangswegen van hoofdstad New Delhi en auto- en spoorwegen door het land te barricaderen met landbouwmachines. De wetgeving neemt volgens de boeren overheidsbescherming af van kleine boeren, terwijl er meer macht komt te liggen bij grote ondernemingen.

Het Hooggerechtshof heeft een onafhankelijk comité aangesteld dat met de boeren moet praten en hun grieven zal onderzoeken. De rechter bekritiseerde de regering vanwege de afhandeling van de zaak en noemde die „buitengewoon teleurstellend”. Met betrekking tot de boerenprotesten, veelal uitgevoerd door oudere boeren die al twee maanden naast hun machine in de kou slapen, stelde het hof dat „iedereen verantwoordelijk is als er iets misgaat”. „Niemand wil bloed aan zijn handen”, aldus de rechter. Met name vanuit de staten Punjab en Haryana, die ook wel de ‘graanschuren van India’ worden genoemd, is de weerstand groot.

De regering nam in september drie wetten aan in een poging om private investeringen in landbouw te stimuleren. Een van de wetten regelt dat contract tussen boeren en verkopers wordt gereguleerd, waardoor boeren tegen afgesproken prijzen moeten gaan produceren. De meest omstreden wet legt vast dat boeren hun producten buiten zogeheten mandi’s, door de staat gereguleerde landbouwmarkten, kunnen verkopen. Deze maatregel zou private ondernemingen moeten stimuleren om hun eigen groothandels te beginnen. Kleine boeren vrezen dat ze door de nieuwe wetten macht om te onderhandelen over tarieven verliezen en grote bedrijven juist meer invloed op de markt krijgen.

