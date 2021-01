Het virus heeft het op de liefde gemunt

Beste Mark,

Pandemieën vormen doorgaans een dankbaar onderwerp voor literatuur. Misschien heb je je gewaagd aan La Peste (1947) van Albert Camus, The Stand (1978) van Stephen King of – het beroemdste pandemieboek – Il Decameron (14de eeuw) van Giovanni Boccaccio. Allemaal literaire werken die de gevolgen van een pandemie in beeld brengen: niet aan de hand van reproductiegetallen, het aantal intensivecarebedden o f sombere economische rekenmodellen, maar vanuit menselijk perspectief. Dat geldt ook voor Quarantaine (2015) van Wytske Versteeg, een roman die ik je kan aanbevelen, omdat die in tijden van corona actueler is dan ooit tevoren.

Quarantaine verhaalt over een dodelijk ebola-achtig virus dat zich door menselijke feilbaarheid over de wereld heeft verspreid en inmiddels Nederland heeft bereikt: „iemand bij de douane lette niet goed op. Iemand zag de eerste symptomen van de ziekte aan voor aanstellerij. Iemand was te bang om naar het ziekenhuis te gaan. Iemand verzuimde om de maatregelen te nemen die voor het voorkomen van besmetting vereist waren. Droeg misschien wel het pak met masker, maar vergat het dicht te tapen. Kuste ’s avonds haar geliefde.”

De pandemische taferelen die worden geschetst, zullen je inmiddels bekend voorkomen: „Op straat begon men maskers te dragen, vergeefs; het openbaar vervoer werd zo veel mogelijk gemeden. Handen schudden, omhelzingen en zoenen waren plotseling taboe”. In de supermarkten buitelen mensen over elkaar heen „in een verwoede poging het laatste blikje bruine bonen te bemachtigen”. Uit alles blijkt bovenal „hoe slecht we waren voorbereid”, omdat aanvankelijk niemand gelooft dat zo’n ziekte ons écht zou kunnen raken.

Quarantaine draait om meer dan het nieuwe normaal van mondmaskers en anderhalve meter. De roman gaat vooral over het verlangen naar aanraking. Het virus dat wordt beschreven, is dat van de liefde, of beter gezegd: dat van geliefden. Want zij die liefhebben en aanraken, worden vroeg of laat besmet. Daarom overleven alleen de eenzamen. Dat is althans de hypothese van de protagonist, een op het eerste gezicht antipathieke figuur. Bij nader inzien blijkt hij een man van paradoxen, die zich, wanneer hij in quarantaine met zichzelf wordt geconfronteerd, op sardonische toon rekenschap geeft van zijn dubieuze levenswandel en zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn.

Dat laatste is iets wat ons allen bezighoudt in tijden van corona, want in een wereld waarin niets meer hetzelfde is, blijkt een ding zeker: iedereen wordt op een of andere manier door het virus (aan)geraakt. Dat geldt ook voor de protagonist, die langzaam transformeert van een cynische misantroop in een mens met huidhonger. Die ernaar verlangt, zoals wij nu ook, om lief te hebben en aan te raken. Want, zo concludeert hij schoorvoetend aan het einde van de roman: „Ik ben ook maar een mens”. Feilbaar, en een mens.

We doen ons best, Mark, heus. Vergeet niet dat wij ook maar mensen zijn.

Met vriendelijke groet,

docent Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.