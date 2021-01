‘Geen verrassing’ bij persconferentie: lockdown met drie weken verlengd

Volgens premier Mark Rutte (VVD) was het belangrijkste nieuws tijdens de persconferentie van dinsdagavond „geen verrassing”: de lockdown wordt verlengd. De huidige maatregelen blijven zeker tot en met 9 februari van kracht.

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames dalen niet snel genoeg, stelde de premier, en bovendien heeft Nederland nu te maken met de ‘Britse’ variant van het virus. „Daarover maken wij ons grote zorgen.” De nieuwe variant is vanwege de hoge besmettelijkheid „bijna de introductie van een nieuw probleem”, zei hij. „Je ziet de ziekenhuizen in Londen en de cijfers uit Ierland. Die ontploffen.”

Niet-essentiële winkels blijven dus voorlopig dicht, evenals de horeca, sportscholen en publiek toegankelijke locaties zoals musea en bioscopen. Kappers en andere mensen met niet-medische contactberoepen mogen hun werk voorlopig nog niet oppakken. Ook scholen moeten langer hun deuren sluiten. De leerlingen die wel nog naar school mogen, zoals examenleerlingen, moeten proberen meer afstand tot elkaar te houden.

Niet naar buitenland

Daarnaast blijft de maximale groepsgrootte van twee personen (buitenshuis) gelden. Binnenshuis geldt nog altijd het advies om dagelijks niet meer dan twee gasten te ontvangen. Ook riep de premier op om zeker tot en met maart niet te reizen naar het buitenland, tenzij dat vanwege „grote economische belangen” voor werk noodzakelijk is.

Verder zei Rutte dat het kabinet onderzoekt of een avondklok moet worden ingevoerd. Hij benadrukte dat dit een „heel ingrijpende maatregel is, waar niemand op zit te wachten”. Toch is aan het Outbreak Management Team gevraagd om een spoedonderzoek uit te voeren naar de effecten van de maatregel, met oog op de nieuwe variant die eind 2020 in het Verenigd Koninkrijk opdook.

Rutte erkende dat de regels „moeilijk zijn vol te houden” en kunnen leiden tot „onmacht en frustratie”. Hij riep zijn landgenoten op om elkaar te ondersteunen. „Denk aan de honderden lokale initiatieven voor extra huiswerkbegeleiding, vervoer- en boodschappendiensten. De voorbeelden zijn eindeloos. Ik kan alleen maar zeggen: ga daarmee door.”