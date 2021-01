Gedupeerde ouders doen aangifte tegen (oud-)ministers

Twintig gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire hebben dinsdag aangifte gedaan tegen vijf betrokken (oud-)bewindslieden. Dat bevestigt advocaat Vasco Groeneveld na berichtgeving van persbureau ANP. De aangifte is gedaan bij de procureur-generaal van de Hoge Raad omdat het om kabinetsleden gaat. De aangifte is gedaan tegen de huidige ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD), Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD). Ook worden de afgetreden staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) en toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) gedaagd.

Directe aanleiding voor de aangifte is het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Commissie-Van Dam. Volgens Groeneveld blijkt uit het rapport dat de vijf bewindslieden voldoende signalen en waarschuwingen hadden gekregen om in te grijpen toen de Belastingdienst ouders ten onrechte aanmerkte als fraudeur, waardoor zij soms enorme bedragen moesten terugbetalen. Door destijds geen onderzoek in te stellen, zouden de bewindslieden een aantal beginselen van het zogeheten ‘behoorlijk bestuur’ hebben geschonden. Dat zijn gedragsregels waar de overheid zich aan moet houden.

Onder deze gedragsregels is het fair play-beginsel, dat inhoudt dat de overheid niet partijdig mag handelen of zelfingenomen besluiten mag nemen. Ook zou volgens advocaat Groeneveld het zorgvuldigheidsbeginsel zijn geschonden, dat moet waarborgen dat de overheid zorgvuldig is in het nemen van besluiten en doen van onderzoek naar relevante feiten. Verder laakt de advocaat het passieve optreden van de politici, waardoor dit onrecht kon plaatsvinden - Groeneveld stelt dat dit optreden indruist tegen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Tot slot maakten de bewindslieden zich volgens de advocaat mogelijk schuldig aan discriminatie, aangezien het kabinet had kunnen weten dat de Belastingdienst ouders destijds selecteerde op basis van nationaliteit.

Afgelopen week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de Belastingdienst niet strafrechtelijk zal vervolgen om de affaire. Groeneveld is ook advocaat van zes gedupeerde ouders die dit besluit willen aanvechten bij de rechter, via een zogeheten artikel 12-procedure. Met zo’n procedure kunnen partijen het OM proberen te dwingen om alsnog tot vervolging over te gaan. „Die zaak gaat puur om de Belastingdienst en staat dus los van de aangifte tegen de bewindslieden,” aldus Groeneveld.