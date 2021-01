Eerste zwarte doos verongelukt Indonesisch vliegtuig gevonden

Indonesische duikers hebben dinsdag een van twee zwarte dozen van de recent verongelukte Boeing 737-500 van Sriwijaya Air gevonden. Dat hebben de Indonesische autoriteiten dinsdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De zwarte doos bevat vlieggegevens van het toestel dat zaterdag nabij het eiland Java is neergestort. De andere zwarte doos, met daarin opnames vanuit de cockpit, is nog niet gevonden, maar ligt vermoedelijk in de buurt van de vindplaats van de eerste doos. De zwarte dozen moeten meer duidelijk maken over de oorzaak van het vliegtuigongeluk. Vermoedelijk zijn alle 62 inzittenden om het leven gekomen.

De gevonden zwarte doos lag in de Javazee begraven onder modder en een hoop scherpe wrakstukken. Bij zoektochten naar de zwarte dozen en slachtoffers werden zeker 160 duikers ingezet, evenals 3.600 reddingswerkers, 13 helikopters en 54 grote schepen. Vooralsnog vonden reddingswerkers vooral lichaamsdelen en wrakstukken. Slechts één van de inzittenden, een 29-jarige steward, werd tot nu toe geïdentificeerd. De autoriteiten doen dna-onderzoek naar de andere slachtoffers en verwachten binnen vier tot acht dagen meer slachtoffers geïdentificeerd te hebben.

Vlucht SJ182 verdween zaterdag na het opstijgen vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta van de radar. Kort daarvoor was het toestel binnen een minuut ruim drie kilometer zakte. Het is niet bekend wat er met het toestel gebeurd is. Bij de haven en op het vliegveld van Jakarta werden crisiscentra voor nabestaanden ingericht.