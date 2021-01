Duitse autoriteiten maken einde aan grote marktplaats op darkweb

Autoriteiten in de Duitse steden Koblenz en Oldenburg hebben een einde gemaakt aan een grote marktplaats op het zogeheten darkweb. Dat melden Duitse media dinsdag. Op de site DarkMarket werd in totaal voor ruim 140 miljoen euro aan cryptovaluta verhandeld. Daarnaast werden er illegale producten verkocht, waaronder drugs, vals geld, gestolen creditcardgegevens en schadelijke software. De site telde ruim 500.000 gebruikers en meer dan 2.400 verkopers.

Een 34-jarige Australiër die ervan verdacht wordt eigenaar te zijn van DarkMarket, zou rond de grens tussen Duitsland en Denemarken zijn opgepakt. Ook zijn volgens de autoriteiten meer dan twintig servers van de marktplaats in Oekraïne en Moldavië in beslag genomen. De Duitse autoriteiten onderzoeken deze servers om beheerders, kopers en verkopers van DarkMarket op te sporen. Ze stellen dat DarkMarket „vermoedelijk de grootste illegale marktplaats op het darkweb” is. Het is moeilijk te zeggen of dat daadwerkelijk zo is, omdat marktplaatsen op het darkweb veelal in de illegaliteit verkeren en hun omvang daardoor niet altijd bekend is bij de autoriteiten.

Het darkweb is alleen toegankelijk via een speciale browser, waarmee mensen anoniem kunnen surfen. Het is daardoor een populaire plek voor illegale activiteiten. Duitse rechercheurs kwamen DarkMarket op het spoor door het onderzoek naar een ‘cyberbunker’ in het Duitse Traben-Trarbach, nabij de Duitse grens met België en Luxemburg. De 60-jarige Nederlander Herman Johan X. kocht het voormalige NAVO-complex in 2013 en verhuurde vanuit daar honderden internetservers. X. wordt ervan verdacht ook illegale activiteiten op zijn servers te hebben toegestaan.