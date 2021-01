Drugstoeristen weren uit Amsterdam helpt de verkeerde

Terwijl het softdrugsbeleid overal ter wereld steeds meer wordt gereguleerd, wil ‘Amsterdam’ het liefst stappen terug zetten. Burgemeester Halsema wil toeristen uit coffeeshops gaan weren en een ander type toeristen naar Amsterdam aantrekken. Daarmee spant zij het paard achter de wagen, want het enige wat zij hiermee bereikt, is dat de illegale straathandel – die gepaard gaat met flinke gezondheidsrisico’s – toeneemt.

Vera Bergkamp is Tweede Kamerlid D66. Sidney Smeets is kandidaat-Tweede Kamerlid D66.

Halsema wil een verbod op wietverkoop aan buitenlandse toeristen, hoewel voormalig burgemeester Eberhard van der Laan dit altijd heeft willen tegenhouden. Een van de redenen die zij aangeeft is dat de aanvoer van softdrugs aan de achterdeur nog niet gereguleerd is. Dat is een terechte zorg. D66 pleit al jaren voor een veilig en verantwoord softdrugsbeleid met een transparante, gesloten keten van teler tot en met de consument. Hoe het weren van toeristen uit shops dat ideaal moet helpen verwezenlijken, is echter een raadsel.

Een ander argument wordt door Halsema gevonden in ‘grote groepen jongeren’ die in de grachten kotsen omdat ze te veel geblowd en gedronken hebben. Let wel: jongeren van boven de 18 dus, want anders mogen ze sowieso al niet in een coffeeshop komen. En zou dat nu niet juist de groep zijn die bij gebrek aan een veilige coffeeshop zijn toevlucht neemt tot de straatdealer?

Reguleer cannabisketen

Terwijl ondernemers in coffeeshops intrinsiek gemotiveerd zijn goede voorlichting te geven en goede kwaliteit te leveren om zo hun klandizie te behouden, wil een straatdealer zijn winst maximaliseren. Met een groeiend aanbod van straatdealers zal bovendien ook de Amsterdamse jeugd, die nu niet in een coffeeshop mag komen, zich makkelijker tot de illegale markt wenden. En in tegenstelling tot in de streng gereguleerde coffeeshops kun je op straat ook harddrugs krijgen. In de ene jaszak van de dealer zit de wiet, in de andere de coke. Even makkelijk.

Dit is een logisch moment om de Amsterdamse binnenstad weerbaar te maken voor bezoekers die zich misdragen en die niet met vooral drank en drugs kunnen omgaan. Bewoners en ondernemers hebben daar té veel last van. Dit oplossen is een complexe puzzel en vraagt om realisme. Ook de komende jaren zullen, na de coronacrisis, veel toeristen onze mooie hoofdstad weer (her)vinden, en een deel van hen zal willen blowen. Als die grote groepen een enkeltje straatdealer krijgen, zal de overlast alleen maar toenemen en wordt het verdienmodel van criminelen vergroot.

De échte oplossing moet niet gezocht worden in een restrictiever beleid. De oplossing is het werkelijk reguleren van de cannabisketen. Laat de burgemeester van Amsterdam daar haar overtuigingskracht in Den Haag voor inzetten.