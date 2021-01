Dodelijk treinongeval bij onbewaakte spoorovergang Wijster

Bij een onbewaakte spoorovergang in Wijster is dinsdag in de vroege ochtend een voetganger aangereden door een trein. De vrouw kwam daarbij om het leven. Dat meldt RTV Drenthe. Volgens de politie gaat het om een ongeval en wordt de toedracht van het ongeluk onderzocht.

Na het ongeluk lag het treinverkeer tussen Hoogeveen en Beilen zo’n vier uur stil en moest de NS bussen inzetten om reizigers te vervoeren. Inmiddels is het treinverkeer weer enigszins op gang gekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij de aanrijding.

Het is niet voor het eerst dat er een aanrijding met een trein plaatsvindt bij een onbewaakte spoorovergang. ProRail wil al langer dat er iets gedaan wordt aan deze spoorwegovergangen omdat het risico op ongelukken daar groter is. In 2020 vonden vier botsingen en 25 bijna-aanrijdingen plaats op zulke overgangen. Daarbij vielen twee slachtoffers.

In Nederland zijn in totaal 300 onbeveiligde spoorovergangen, 180 daarvan zijn openbaar toegankelijk. De andere overgangen worden gebruikt door particulieren, zoals boeren. In 2023 moeten al die overwegen bewaakt of gesloten zijn.