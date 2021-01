De opvang draait op liefdadigheid

De fietstassen van Loppie Klok (70) zitten vol met boodschappen voor de lunch van vanmiddag. Klok is net bij supermarkt Deen aan de rand van Marken geweest, de enige in de omgeving. Thuis past haar man op twee van hun kleinkinderen, die van drie en vijf. „We hebben het ontzettend druk.” Ze moet snel verder, zegt ze, en haalt haar fiets van de standaard om tegen de wind in terug naar huis te gaan.

„Deze lockdown is zwaarder”, zegt Klok een paar dagen later aan de telefoon, als er geen stoorzenders in de buurt zijn. „Het is donker en koud, je kunt niet zo vaak naar de speeltuin.”

Loppie Klok heeft vier kinderen en elf kleinkinderen, die allemaal op Marken wonen. Het dorp in het Noord-Hollandse Markermeer werd in 1957 door een dijk met het vasteland verbonden, waardoor het van een eiland in een schiereiland veranderde.

Terwijl Kloks kleinkinderen aan het begin van de eerste lockdown juist angstvallig bij opa en oma weg werden gehouden, brengen ze er nu meer tijd door dan voor de pandemie. Normaal kwamen ze meestal na school nog een paar uurtjes, maar nu zijn ze er de ene week drie hele dagen en de andere week twee. Regelmatig komt een van de elf een half dagje extra. „En onze dochter werkt nu een dag per week in onze extra kamer. Dan brengen we haar koffie en thee.”

Klok snapt wel dat haar hulp nu gewenst is. „Ze moeten gewoon doorwerken. Straks verliezen ze hun baan nog.”

In heel Nederland lijkt tijdens deze lockdown meer een beroep te worden gedaan op opa’s en oma’s, maar in kleine plaatsen is het vaker onvermijdelijk. De noodopvang van kleine lokale scholen is eerder overbelast omdat leerkrachten met eigen kinderen zelf ook niet de hele tijd aanwezig kunnen zijn.

Hoewel Dirk Visser (44) volgens de overheid een vitaal beroep heeft, dringt de dorpsschool er toch op aan om thuis les te geven. „De spoeling is dun”, zegt hij. Visser werkt als consultant voor een bedrijf dat nucleaire geneesmiddelen maakt. „Ik vind mezelf niet echt cruciaal, dus we lossen het thuis op.” De opa’s en oma’s worden om alle risico te vermijden juist zoveel mogelijk ontzien. Hij loopt net een rondje met drie van zijn kinderen (7, 10 en 5) in de normaal erg toeristische maar nu verder uitgestorven haven. „Onze oudste van 12 heeft online les, dus we zijn even weggegaan zodat we niet in beeld zijn.”

De meeste Markense huizen zijn niet heel groot. De kenmerkende groene houten huizen werden strak naast elkaar op de terpen gebouwd. „We hebben inklapbureaus gemaakt”, zegt Visser. ’s Ochtends geven Dirk Visser en zijn vrouw hun vier kinderen samen les. Ze hebben allemaal een ander platform en ook nog schriftjes en boeken. Als het goed loopt, gaat een van beiden wat werk doen. Op de maandag, als de kinderen net twee dagen vrij zijn geweest, gaat het meestal nog wat stroef. „Op mijn vrije dagen haal ik mijn eigen werk in.”

Marijke is met haar peuter in de arm en haar kleuter aan de hand brieven aan het rondbrengen in de wijk achter de haven. „Voor de kinderopvang”, zegt ze. „We vragen mensen om een bijdrage. Alles draait hier op liefdadigheid.” Ze vindt het belangrijk dat de opvang blijft, want dan blijft Marken ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Ook Marijke heeft een vitaal beroep, maar ze maakt geen gebruik van de noodopvang, want die wil ze niet te veel belasten. „Opa en oma springen bij.”

