De Calabrese maffia zit overal – in de onder- én bovenwereld

De Wolf, Geitje, de Dikke – bijna zou je met deze bijnamen denken dat het om een sprookje gaat. Maar dan komt, tussen 355 namen, de man die ‘de Wringer’ wordt genoemd. En volgt de lijst van beschuldigingen tegen deze groep: moord, poging tot moord, lidmaatschap van een maffiose organisatie, afpersing, drugshandel, machtsmisbruik.

Woensdag begint in Calabrië, in de teen van de Italiaanse laars, een zogeheten maxiproces. Honderden verdachten die tegelijkertijd terechtstaan, omdat ze deel uitmaakten van hetzelfde criminele netwerk. Het zijn leiders en voetsoldaten van de beruchte ’ndrangheta, de Calabrese maffia, de hoofdrolspeler in de cocaïnehandel in Europa en wel beschouwd als de machtigste misdaadgroep in Europa.

Onder de beklaagden zitten burgemeesters, politici, griffiers, bankiers, carabinieri, gemeente-ambtenaren, ondernemers, journalisten, advocaten: ze deden allemaal mee én profiteerden mee.

„Belangrijk bij dit proces is dat het hier ook draait om de banden van een machtige maffiose organisatie als de ’ndrangheta met de buitenwereld”, zegt Antonio Nicaso. Hij heeft, samen met openbaar aanklager Nicola Gratteri, die de drijvende kracht achter dit proces is, een aantal boeken geschreven over de ’ndrangheta.

„Uit de lijst van verdachten blijkt hoe alles doordringend de ’ndrangheta is. Ze zit overal. Zonder die enorm grote grijze zone van mensen die geen deel uitmaken van de maffiafamilies maar er wel mee samenwerken, zou het veel makkelijker zijn de ’ndrangheta te bestrijden.”

Peetvaders uit Sicilië

In de jaren tachtig vormde een ander maxiproces, in Palermo, tegen de Siciliaanse Cosa Nostra, een mijlpaal. Toen werden vrijwel alle belangrijke ‘peetvaders’ uit Sicilië veroordeeld, al dan niet bij verstek. Cosa Nostra reageerde in 1992 door de leidende onderzoeksrechters, Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, te vermoorden.

„Je moet dit proces niet met het maxiproces van Palermo vergelijken”, herhaalt aanklager Gratteri in interviews. „Dit is een hoeksteen van de scheidsmuur die we aan het bouwen zijn tussen de ’ndrangheta en het openbare leven.”

Nu staan minder grote namen terecht – al is Luigi Mancuso internationaal berucht. Bovendien gaat het nu vooral om het netwerk in de Calabrese provincie Vibo Valentia, terwijl elders in Calabrië andere ’ndrangheta- families actief zijn. Het maxiproces in Palermo bestreek destijds heel Sicilië.

Volgens ’ndrangheta-expert Enzo Ciconte is een belangrijk element van dit proces „de sleutelrol van vrijmetselaarsloges”. De populariteit van de vrijmetselaars-broederschappen in Italië is een historische erfenis, zegt Ciconte, en gaat terug op de samenzweringen van mensen die begin negentiende eeuw naar de eenwording van Italië streefden.

Sinds het schandaal van de geheime loge Propaganda Due in de jaren tachtig van de vorige eeuw gelden er strengere regels voor loges, waar de officiële vrijmetselarij zich aan houdt. Maar justitie in Calabrië heeft ontdekt dat in die regio een groot aantal clandestiene, niet-geregistreerde loges bestaat waarin leden of vertegenwoordigers van de ’ndrangheta contact onderhouden met lokale notabelen en allerlei zaakjes regelen, van miljoenencontracten tot loonsverhoging voor bevriende relaties.

Hulp van buiten

Onderzoeker Nicaso vertelt vanuit Canada, waar hij in deeltijd lesgeeft, te hopen dat er door dit proces ook juridisch iets verandert. In het Italiaanse strafrecht is niets vastgelegd over hulp van buiten aan de maffia, het zogeheten concorso esterno. In een aantal processen hebben rechters weliswaar, door een ruime interpretatie van de wetsbepalingen over lidmaatschap van een maffiose organisatie, mensen veroordeeld. Maar er zijn ook gevallen waarin verdachten vrijuit gingen juist omdat er geen specifiek wetsartikel over is.

„Er begint nu een proces waarin het niet zozeer gaat om een aantal moordenaars, maar om een goed gestructureerd systeem waarvan allerlei mensen deel uitmaken en dat een bedreiging vormt voor de samenleving”, zegt Nicaso.

Verwacht wordt dat het proces, waarvoor in de stad Lamezia Terme een aparte rechtszaal is gebouwd, zeker twee jaar zal duren.

De ‘Boss’ Luigi Mancuso – Il Supremo Il Supremo, zo wordt Luigi Mancuso, 66 jaar, genoemd. Lid van de maffiafamilie die al sinds de jaren zeventig de lakens uitdeelt in de provincie en die zo machtig is dat ze in 1983 een voortvluchtig familielid tot burgemeester kon laten kiezen in het dorpje Limbadi, hun machtsbasis. Luigi wordt al snel de baas in de familie. Als de Siciliaanse Cosa Nostra in 1992 wil overleggen over een gezamenlijke aanval op de staat, praten ze met Luigi – die nee zegt. In juni 1993 wordt hij gearresteerd wegens onder andere grootschalige cocaïnehandel. Hij krijgt dertig jaar cel, maar komt in 2012 vrij. Hij trekt dan nog meer macht naar zich toe, meer met intimidatie en omkoperij dan met geweld, en versterkt zijn invloed in het noorden van het land. Hij is „de top van de wereld”, horen carabinieri een medewerker zeggen in een afgeluisterd telefoongesprek. „Er is niemand op dit niveau. In Italië, in heel de wereld.” Hij is een van de honderden mensen die in december 2019 worden gearresteerd.

Scharnier Giancarlo Pittelli – vrijmetselaar Advocaat, oud-Kamerlid en senator, en volgens justitie het belangrijkste scharnier tussen de ’ndrangheta en de bovenwereld. Essentieel daarbij zijn de contacten die Giancarlo Pittelli als vrijmetselaar heeft in officiële en in geheime loges – in een afgeluisterd gesprek noemde hij de vrijmetselarij „de universele snelweg”. De gewiekste 66-jarige wordt ervan verdacht alles geregeld te hebben – van miljoenencontracten en promoties tot een examen weefselleer voor de dochter van boss Mancuso of een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis. In zijn netwerk van machthebbers zitten bankiers, hoge prelaten, ondernemers, politici, professoren, officieren – ook in het buitenland, vooral onder Engelse en Schotse vrijmetselaars. Pittelli was tien jaar lang parlementariër voor Forza Italia, de partij van mediamagnaat Silvio Berlusconi, en ook coördinator van die partij voor Calabrië. Hij stapte in 2011 uit Forza Italia en sloot zich in 2017 aan bij de conservatief-nationalistische partij Fratelli d’Italia.