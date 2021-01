Dankzij wenskaartenhausse naar de beurs

Het moederbedrijf van de Nederlandse onlinewenskaartenmaker Greetz.nl maakt zich op voor een beursgang. De eigenaren van Moonpig Group, waartoe Greetz sinds 2018 behoort, hebben dinsdag bekendgemaakt het bedrijf naar de Londense beurs te willen brengen.

Volgens financieel persbureau Bloomberg schatten bij de beursgang betrokken banken de waarde van Moonpig op 1,36 miljard pond (1,5 miljard euro). Volgens de Britse grootaandeeelhouder Exponent Private Equity Partners (41 procent) is het de bedoeling in eerste aanleg minstens een kwart van de aandelen Moonpig naar de beurs te brengen.

Greetz en Moonpig, dat ook in Ierland actief is, behoren tot de winnaars van de coronacrisis. Ze profiteren van twee trends in de pandemie: consumenten sturen meer post om elkaar een hart onder de riem te steken. En omdat fysiek winkelbezoek ontmoedigd wordt of door lockdowns zelfs onmogelijk is gemaakt, worden aankopen vooral online gedaan. Dat geldt ook voor de 20.000 verschillende wenskaarten en ruim duizend andere attenties, zoals bloemen, ballonnen en chocola, die via de webshops van Greetz en zusterbedrijven te versturen zijn.

De hausse in online wenskaarten is goed zichtbaar in de resultaten van het bedrijf. In het vorige boekjaar, dat tot 30 april 2020 liep, behaalde het bedrijf 173 miljoen pond omzet (192 miljoen euro), 44 procent meer dan een jaar eerder. In de zes maanden daarna, van april tot oktober, groeide de omzet met 135 procent ten opzichte van een jaar eerder, naar 156 miljoen pond.

De afgelopen 2,5 jaar is naar verluidt het aantal ‘actieve klanten’ verdubbeld tot 12,2 miljoen. Die versturen per jaar 46 miljoen kaarten en 7 miljoen keer cadeaus en bloemen. „Als partij die vooroploopt in de steeds snellere verschuiving naar online, is dit voor ons het perfecte moment om het bedrijf naar de beurs te brengen”, aldus de Britse topman Nickyl Raithatha.

Moonpig is niet het eerste bedrijf dat in het nieuwe jaar aangekondigd heeft naar de beurs in Londen te willen. Schoenfabrikant Dr. Martens, bekend van de iconische ‘kisten’ met het gele stiksel, ging het wenskaartenbedrijf deze week al voor. Naar verluidt zouden ook de Britse eetbezorgapp Deliveroo, cyberveiligheidsbedrijf Darktrace en onlinereviewplatform Trustpilot al banken in de arm hebben genomen om een gang naar de beurs voor te bereiden.

Hiermee lijkt de dip in beursgangen sinds de aankondiging van het vertrek van het VK uit de Europese Unie in 2016 doorbroken. „Nu de Brexit daar is, is het sentiment voor beursgangen duidelijk verbeterd. De onzekerheid rond het vertrek is voorbij, terwijl bedrijven ook weer een weg zien uit de coronacrisis”, verklaarde een Britse zakenbankier de trend tegenover Bloomberg.

