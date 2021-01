EMA buigt zich over de goedkeuring van het Oxfordvaccin

Voor het eerst gorilla’s in dierentuin besmet

Zeker drie gorilla’s in een dierentuin in San Diego zijn positief getest op het coronavirus. Dat meldt The New York Times. Volgens de dierentuin zijn de dieren besmet door een medewerker met het virus die geen symptomen had. Het is voor zover bekend voor het eerst dat het virus is vastgesteld bij een aapachtige.

Nadat twee gorilla’s begonnen te hoesten „en andere milde symptomen vertoonden” besloot de dierentuin de dieren te testen. Ze leven in een groep van acht gorilla’s en hebben veel contact met elkaar. Het is daarom aannemelijk dat alle apen besmet zijn, zegt de dierentuin, die toevoegt dat de dieren het goed maken en naar verwachting volledig zullen herstellen.

Hoewel het de eerste keer is dat aapachtigen in een dierentuin besmet blijken met het coronavirus, is het virus vaker gevonden in andere dieren. In december bleken vier leeuwen in een dierentuin in Barcelona besmet, en bleek een sneeuwluipaard in het Amerikaanse Louisville het virus ook te hebben. In de eerste maanden van de pandemie bleken vier tijgers en drie leeuwen in een dierentuin in New York besmet nadat ze begonnen te hoesten. Op basis van monsters van uitwerpselen kon de virusbesmetting worden vastgesteld.

Lees ook: Hoe gevoelig zijn de dieren om ons heen?

Ook het RIVM waarschuwt dat katachtigen vatbaar zijn voor het virus. Er zijn meerdere meldingen van huiskatten die het virus dragen, en ook honden en konijnen kunnen besmet raken. Wel zijn er zeer weinig gevallen bekend van huisdieren die het virus overdragen op mensen.