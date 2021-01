Champs-Élysées moet vanaf 2024 ‘buitengewone tuin’ worden

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft groen licht gegeven voor het transformeren van de Champs-Élysées en de Place de la Concorde tot een ‘buitengewone tuin’ met veel meer plaats voor voetgangers dan nu het geval is. Het project is onderdeel van de verfraaiingswerken in Parijs in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2024.

Hidalgo zei zondag in een interview met de krant Le Journal du Dimanche: „Wat de Champs-Élysées betreft gaan wij eerst de Place de la Concorde aanpakken, nog voor de Spelen, en de rest van de laan daarna. Het gaat een buitengewone tuin worden.”

Het gaat om een voorstel uit 2019 dat op initiatief van het Comité Champs-Élysées, een collectief van bewoners en handelaars uit de buurt, werd uitgewerkt. In juni van dit jaar kwam het ontwerp van architect Philippe Chiambaretta als winnaar uit de bus, na een stemming waaraan bijna een half miljoen mensen hebben deelgenomen.

Het ontwerp van de Champs-Élysée met op de achtergrond de Arc de Triomphe. Foto PCA-STREAM

Burgemeester Hidalgo had al eerder haar steun uitgesproken voor het plan maar nu wordt ook 250 miljoen euro uitgetrokken voor het realiseren ervan. Het voorziet onder meer in het verminderen van het aantal rijstroken van de huidige acht naar vier, ten voordele van brede voetpaden met veel groen. Bedoeling is een enorme groene long te creëren van de Tuileries tot de Arc de Triomphe en via het Grand Palais en het Petit Palais tot de Eiffeltoren aan de overkant van de Seine. Opmerkelijk: aan het andere uiteinde van de Champs-Élysées zou ’s winters een schaatspiste rondom de Arc de Triomphe komen.

Aantrekkingskracht verloren

De werken moeten ook de Parijzenaar zelf opnieuw naar de bekendste straat van de hoofdstad lokken. Want hoewel de naam Champs-Élysées in de rest van de wereld nog chique klinkt, heeft de laan voor de Parijzenaars al lang haar aantrekkingskracht verloren.

De laatste decennia wordt de Champs-Élysées gedomineerd door bekende modewinkels, sommige chique, andere juist niet. ’s Avonds valt er weinig te beleven. Nog geen vijf procent van de Parijzenaars zegt er wel eens te komen. Het zijn vooral toeristen die de laan nog doen leven maar ook die schrikken vaak van het autogeweld.

Het buurtcomité is blij met de uitspraak van Hidalgo. „De legendarische laan heeft de laatste dertig jaar veel van haar pracht verloren”, zegt het comité. „Zij is in de steek gelaten door de Parijzenaars en heeft een reeks tegenslagen gekend: het protest van de gele hesjes, stakingen, de gezondheids- en economische crisis.”

De Arc de Triomphe volgens het ontwerp van architect Philippe Chiambaretta. Foto PCA-STREAM

Voor burgemeester Hidalgo passen de plannen ook in een bredere strategie om Parijs te vergroenen en het autoverkeer terug te dringen. De coronacrisis heeft daarbij geholpen: overal in de stad zijn nieuwe fietspaden aangelegd, in de bekende Rue de Rivoli mogen helemaal geen auto’s meer rijden.

Maar corona stelt de stad ook voor een nieuwe uitdaging. De diverse lockdowns hebben een bestaande trend nog versterkt: het vertrek van vooral jonge gezinnen met kinderen uit de middenklasse naar de provincie, met zijn veel lagere huren en groenere omgeving. Voor Parijs en andere grote steden zoals Londen en New York is het des te belangrijker geworden om het stadsleven opnieuw aantrekkelijker te maken.