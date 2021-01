Casinobaas en Republikeinse donor Sheldon Adelson (87) overleden

De Amerikaanse casinomagnaat en megasponsor van de Republikeinse Partij Sheldon Adelson is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De precieze doodsoorzaak van Adelson is niet bekendgemaakt, wel was bekend dat hij al langer aan bloedkanker leed.

De Joodse Adelson werd geboren als zoon van een taxichauffeur in Boston en begon zijn loopbaan eind jaren zeventig in Las Vegas met het organiseren van technologieconventies. In 1989 kocht hij het Sands Hotel and Casino, beroemd van de optredens van Frank Sinatra. Nadat het casino uitgroeide tot een van de grootste entertainmentpaleizen in de Amerikaanse gokstad besloot Adelson casino’s te bouwen in Macau, Singapore en Pennsylvania.

Hoewel hij opgroeide in armoede, wist Adelson zo uit te groeien tot een van de rijkste mensen ter wereld, met een fortuin van bijna 34 miljard dollar (28 miljard euro). Een deel van dat geld ging naar de Republikeinse Partij: naar schatting gaf hij alleen al in de afgelopen acht jaar zo’n half miljard dollar uit aan de verkiezingscampagnes van verschillende Republikeinse kandidaten.

‘Adelson primary’

De financiële steun van Adelson werd zo belangrijk voor Republikeinen dat de term ‘Adelson primary’ werd gemunt: Republikeinse kandidaten trokken voorafgaand aan hun campagne naar Las Vegas om zich te verzekeren van de steun van de miljardair. Tijdens de verkiezingen van 2020 brak Adelson een record door ruim 140 miljoen euro te steken in de campagne van Donald Trump en andere Republikeinen.

Ook in 2016 speelde de casinomagnaat een grote rol in de verkiezingscampagne van de toenmalige presidentskandidaat Trump. Aanvankelijk waren veel traditionele, grote donors zoals de gebroeders Koch terughoudend bij het steunen van de zakenman. Adelson was een van de eersten die Trump wel besloot te sponsoren, en speelde in financieel opzicht zo een belangrijke rol in de verkiezing van de huidige president. Samen met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, speelde Adelson ook een belangrijke rol in de warme relatie die de president er met Israël op nahoudt.

Adelson, een zoon van Joodse ouders, zag Israël als zijn tweede thuisland. Ook daar was hij nauw betrokken bij de conservatieve politiek: de Israëlische premier Benjamin Netanyahu kon altijd op hem rekenen voor financiële steun bij verkiezingscampagnes en de door Adelson gelanceerde krant Israel Today, momenteel de grootste gratis krant van het land, fungeert als vast podium voor de Israëlische premier. Toen Adelson trouwde met zijn laatste echtgenote, deed hij dat in het Israëlische parlementsgebouw. Op Twitter schrijft Netanyahu dat Israël en het Joodse volk over de hele wereld in diepe rouw is vanwege het overlijden van de magnaat.