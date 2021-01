Boetes en voorwaardelijke celstraffen voor ‘terugroven’ Afrikaanse kunst

Vijf activisten die in september een Congolees grafbeeldje meenamen uit het Afrika Museum in het Gelderse Berg en Dal, zijn dinsdag veroordeeld tot geldboetes van 250 euro en voorwaardelijke celstraffen van één tot twee maanden wegens diefstal. Ook mag het vijftal verschillende Nederlandse musea met Afrikaanse kunst niet meer bezoeken, zo oordeelde de rechtbank in Arnhem volgens persbureau ANP. De voorwaardelijke celstraffen zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie, wel had de officier van justitie hogere boetes geëist van 1.000 tot 2.500 euro.

De activisten streamden hun actie destijds live via Facebook en publiceerde later een video op YouTube. Zij betraden die dag als bezoekers het museum en haalden het beeld van zijn plek. Voordat ze ermee naar buiten liepen, richtte een van de activisten zich tot de camera. Hij vertelde dat 450.000 Afrikaanse stukken in het museum geroofd zijn en dat hij en zijn collega-activisten zijn gekomen om ze terug te halen. Buiten stond de door museumbeveiligers gewaarschuwde politie klaar om hen te arresteren, waarna het beeld op zijn plek werd teruggezet.

Zeker één van de veroordeelden was uit Frankrijk afgereisd. Hij is woordvoerder van de Franse organisatie Unité Dignité Courage, die actievoert tegen Afrikaanse roofkunst. Op hetzelfde YouTube-account waarop de actie werd gepubliceerd, staat ook een video van een soortgelijke actie in Parijs. Daarbij werd in het Parijse musée du Quai-Branly op vergelijkbare wijze geprobeerd een beeld te ontvreemden, twee maanden voor het incident in het Afrika Museum.