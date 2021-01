Blue Monday? Zo houdt de lezer het vol

De mensen die hier nooit last van hebben, kunnen gerust stoppen met lezen, maar ik maak me de laatste tijd best vaak zorgen. Om de wereld, om de staatsschuld, om de doden van de coronacrisis. Komende maandag is het Blue Monday, de somberste dag van het jaar, maar momenteel lijkt heel 2021 wel een zwart gat te worden.

Er zijn meer mensen die het lastig vinden om de moed erin te houden, zo bleek toen ik er op Twitter naar vroeg. Zeker nu de lockdown net weer met drie weken verlengd is. Mensen zijn moe, gedesillusioneerd, het vaccineren duurt nog lang en de thuiswerkers met kinderen kruipen weer van ellende tegen de muren op, met schoolwerk én hun eigen werk weer in grote hopen op de keukentafel. Iemand twitterde dat ze sinds kort dichte schoenen droeg, omdat de moed er anders doorheen zou zakken.

Gelukkig gaven ze me ook tips om de januariblues te bestrijden. Ik zet ze even op een rijtje. Wie weet helpen ze.

Allereerst, tip 1: Bridgerton. Natuurlijk. Normaal lezen we Goethe, Kant, Dostojevski of andere sombere, ingewikkelde literatuur, maar daar zou ik even mee stoppen – dit is de tijd voor escapisme. Ik zou de kasteelroman Bridgerton op Netflix willen aanraden, een Bouquetreeksboekje op tv. Maar een stomme knokfilm mag natuurlijk ook, spelen met Lego, of Adrian Mole en Harry Potter (her)lezen. Als het maar niet te ingewikkeld is én je er blij van wordt.

Tip twee: huisdieren. Onze trouwe, harige viervoeters maken momenteel overuren met knuffelen, troosten en voordoen hoe je het beste lethargisch in de vensterbank kunt liggen. Dus voor wie er nog geen heeft én de verantwoordelijkheid aankan: rij langs een asiel en doe de dieren een plezier – en jezelf erbij.

Tip drie: tel je zegeningen. Een lezer schreef me dat hij zijn zegeningen de laatste tijd zó vaak telde „dat ze zich begonnen af te vragen waarom ze nu alweer geteld moesten worden, het leken de Amerikaanse verkiezingen wel”. Maar het helpt zeker: af en toe je knopen tellen.

Zet dus het nummer ‘Ain’t got no’ van Nina Simone op en bedenk dat je je lever nog hebt, je bloed en je leven en dat hoe ellendig je je ook voelt, er altijd mensen zijn die het nóg erger hebben – relativeer.

Over veertig jaar lachen ze ons uit, dat we niks voor elkaar kregen, en kijken ze naar ons zoals wij nu naar de schoudervullingen uit de jaren 80 kijken. Ik weet niet of jullie daar iets aan hebben, maar mij helpt dat idee enorm.

Wat overigens niet wil zeggen dat je niet zou mogen klagen. Dat is mijn vierde tip: we mogen niet klagen maar doen dat lekker toch, zoals een vriend van me altijd zegt. Er zijn mensen die vinden dat je je mond moet houden als je werk hebt en je kinderen om je heen, en dat ze in de eurlog op hun velgen naar Friesland moesten fietsen voor een zak aardappelen – maar dat vind ik altijd zo’n onzin! Want dan zou níémand mogen klagen, behalve de mensen in Jemen, want die hebben het het allerergst. Zeg dus gerust een paar keer per dag ‘kackerdekudt’, het nieuwe scheldwoord van Remco Veldhuis uit Wie is de Mol en ga lekker even zwelgen.

Tip 5: ga naar buiten. Hoe kouder en donkerder, hoe beter, schreven veel lezers. Maak er dus tijd voor om buiten kletsnatte schoenen te halen. Want daarna kun je weer opdrogen met een kop warme chocolademelk (tip zes) en lijkt je hoofd weer een schone lei.

Tip 7: laat de kerstboom staan. Al die lichtjes, heerlijk! Inderdaad: mijn hele huis ligt vol naalden. En tuurlijk, ik was ook te lui om de boom af te voeren, maar daar gaat het nu even niet om.

Tip 8: alcohol. De wetenschap is er allang uit: stop met drinken, anders krijg je kanker en ga je dood (korte samenvatting), maar ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat ‘Dry January’ dit jaar wel héél ongelukkig gepland is. Mijn advies: maak er Dry February van. Die maand is korter.

Ik denk dat het sowieso verstandig is de lat tijdelijk iets lager te leggen (tip 9). Er was zelfs iemand die „het helemaal opgegeven had” werktechnisch, zo schreef ze. Prima. Strak en scherp komen in 2022 wel weer. O ja en qua thuisscholing: zeg het ze gewoon voor, alles. Dat scheelt een hoop tijd en conflicten, en je steekt er nog wat van op ook.

Maar de beste tip (tip 10): put hoop uit kleine dingen. Bedenk dus dat de dagen alweer langer worden, dat de merels weer gaan zingen, dat de ijssalons weer opengaan, en dat er ooit weer licht zal zijn aan het einde van de tunnel.

Inderdaad. Dat kan ook een tegemoetkomende trein zijn. Maar tot het tegendeel bewezen is, houden wij nog even vol. Veel succes. En sterkte!

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.