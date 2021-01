Amerikaanse rechter beveelt uitstel executies wegens coronabesmetting

Een uitspraak van een Amerikaanse federale rechter dinsdag redt mogelijk het leven van twee terdoodveroordeelden in de staat Indiana. Corey Johnson (52) en Dustin Higgs (48), die respectievelijk donderdag en vrijdag zouden worden geëxecuteerd, zijn besmet met het coronavirus en moeten daarvan eerst herstellen omdat de executie anders mogelijk niet pijnloos verloopt. Mocht een hogere rechtbank het uitstel niet ongedaan maken, dan worden de executies in elk geval tot maart uitgesteld. Het kan ook zijn dat ze helemaal geschrapt worden: de verkozen president Joe Biden zetelt tegen die tijd en hij is fel gekant tegen de doodstraf.

Volgens de rechtbank en de advocaten werkt het dodelijke middel dat wordt toegediend bij executies mogelijk niet naar behoren vanwege beschadigd longweefsel als gevolg van de coronabesmetting, schrijven internationale persbureaus. Daardoor zouden Johnson en Higgs wellicht onnodig lijden, wat een vorm van marteling zou betekenen. Johnson is veroordeeld voor het doden van zes mensen in het drugscircuit in de staat Virginia en Higgs voor het laten vermoorden van drie vrouwen in de staat Maryland. Ze liepen het coronavirus recentelijk op bij een uitbraak in de gevangenis waar ze vastzitten.

De uitspraak wordt waarschijnlijk door het ministerie van Justitie aangevochten. De tijd daarvoor dringt wel: Joe Biden wordt volgende week (20 januari) beëdigd.

Ook vrouwelijke gevangene kreeg uitstel

Het vonnis is overigens niet van toepassing op de terdoodveroordeelde Lisa Montgomery (52). Zij zou dinsdag als eerste vrouwelijke gevangene in bijna zeventig jaar worden geëxecuteerd in dezelfde gevangenis in Terre Haute (Indiana) maar ook haar executie werd uitgesteld. Een (andere) federale rechter oordeelde dat ze eerst een zogeheten competentieonderzoek moet ondergaan voordat ze ter dood wordt gebracht. Ze is vermoedelijk geestelijk ziek en kan niet bevatten dat ze wordt geëxecuteerd. Montgomery is veroordeeld voor het vermoorden van een zwangere vrouw, waarna ze de baby uit diens baarmoeder sneed.

Op verzoek van Trump hervatte toenmalig minister van Justitie William Barr de federale doodsvonnissen vorig jaar nadat dit zeventien jaar lang niet was gebeurd. Sindsdien zijn tien gevangenen geëxecuteerd.