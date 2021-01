Amerikaanse minister Pompeo: Iran is nieuwe thuisbasis Al-Qaida

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Iran er dinsdag van beschuldigd „de nieuwe thuisbasis” te zijn van het jihadistische terreurnetwerk Al-Qaida. In een toespraak in Washington DC, waar internationale persbureaus bij aanwezig waren, legde hij een link met de vorig jaar in Iran doodgeschoten Al-Qaida-leider Abu Muhammad al-Masri, waarmee hij diens dood overigens voor het eerst officieel bevestigde. Dat al-Masri destijds in Iran was, bewijst volgens Pompeo dat Al-Qaida zich daar heeft gevestigd.

The New York Times schreef in november dat al-Masri twee maanden daarvoor werd gedood door Israëlische agenten in de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat zou zijn gebeurd in het kader van een geheime missie, gefinancierd door de Verenigde Staten. Die hielden de Al-Qaida-leider volgens de krant al jarenlang in de gaten. Iraanse functionarissen zouden zijn dood vervolgens hebben verdoezeld. Al-Masri wordt ervan verdacht het brein te zijn achter de dodelijke aanslagen op twee Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998.

Pompeo, wiens termijn over acht dagen samen met die van president Trump afloopt, suggereerde dinsdag dat al-Masri niet per toeval in Iran was, maar dat dit het bewijs was dat de terreurorganisatie tegenwoordig vanuit Iran opereert. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif ontkent de aantijgingen van zijn Amerikaanse collega ten stelligste en spreekt van „oorlogszuchtige leugens”. Enkele uren eerder had de regering-Trump via Twitter verklaard het Iraanse regime te beschouwen als „een groep radicale ideologen” die sinds 1979 „dood aan Amerika” scanderen. Binnen diezelfde regering zou de kans volgens Pompeo groter zijn „een eenhoorn te vinden” dan iemand die de diplomatieke relaties zou kunnen normaliseren.