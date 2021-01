Afpakken laptop door Akwasi is geen diefstal, zegt OM

Rapper Akwasi zal door het Openbaar Ministerie in Amsterdam niet alsnog worden vervolgd wegens schending van de voorwaarden van een sepot dat hem in september na opruiing werden opgelegd.

Dit weekeinde werd bekend dat hij op 28 december een journalist van de EO dwong de opnames van een radio-interview te stoppen. Toen dit werd geweigerd, nam hij de laptop van een technicus mee.

Een woordvoerder van het OM zegt dat er bij dit handelen „geen sprake was van een strafbaar feit”. Het meenemen van de laptop is volgens het OM geen diefstal omdat Akwasi „niet het oogmerk had om te stelen”. In september werd met Akwasi afgesproken dat hij niet zou worden vervolgd wegens eerdere uitlatingen die hij deed tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam van 1 juni 2020. Hij zei toen: ‘Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht’. Dat was volgens het OM opruiing maar hij werd niet vervolgd omdat hij publiekelijk afstand nam van die opmerking. ,,Gestreefd is naar een afdoening die recht doet aan de ernst van de situatie en die een voorbeeld voor de toekomst biedt”, zei het OM toen.

De voorwaarde van het in september opgelegde sepot was dat hij „binnen een jaar niet nogmaals een strafbaar feit begaat” anders zou hij zich „niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni 2020 voor de rechter moeten verantwoorden”. Volgens de woordvoerder van het OM slaat die voorwaarde op het delict opruiing en daar was bij de EO geen sprake van. Justitie wijst er ook op dat de EO geen aangifte heeft gedaan. Voor vervolging is dat overigens geen vereiste.

In oktober heeft overigens een groep burgers een klaagschrift ingediend bij het gerechtshof in Amsterdam. Met zo’n artikel-12-procedure proberen klagers alsnog vervolging van Akwasi af te dwingen. Dat lukt in ongeveer tien procent van de gevallen.