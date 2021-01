Advies: Pettense campingmoordzaak moet opnieuw

De rechtszaak over de ‘Pettense campingmoord’ moet opnieuw. Dat adviseert Diederik Aben, advocaat-generaal bij het parket van de Hoge Raad, vandaag in zijn conclusie. Volgens Aben is in de zaak sprake van nieuwe aanwijzingen. Doorgaans wordt een advies van een advocaat-generaal in een herzieingszaak opgevolgd.

De Duitser Frank Vick bekende in 1994 tijdens een vakantie op een camping in het Noord-Hollandse Petten zijn schoonvader Peter Teschke te hebben doodgestoken. Later kwam hij op die verklaring terug en sindsdien houdt hij vol onschuldig te zijn.

Vick werd in 1995 door het Amsterdamse hof veroordeeld op basis van zijn eigen verklaringen, veel ondersteunend bewijs was er niet. Samen met zijn advocaat Niels van Schaik wil Vick dat zijn veroordeling ongedaan wordt gemaakt.

Valse bekentenissen?

Op verzoek van de advocaat-generaal bij het parket van de Hoge Raad bestudeerde rechtspsychologe Melanie Sauerland alle politieverhoren in de zaak. Haar conclusie schreef ze op in een rapport dat is ingezien door NRC: er zijn sterke aanwijzingen dat de bekentenissen van Frank Vick vals zijn. Volgens Sauerland zijn de bekentenissen het gevolg van „de vele lange verhoren en de manier waarop die werden uitgevoerd.” Op basis van het rapport diende Vicks advocaat Van Schaik een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad.

Volgens advocaat-generaal Aben is onder meer door het rapport sprake van voldoende ernstige twijfel over de juistheid van het bewijs waarop de veroordeling berust. De geloofwaardigheid van Vicks bekentenissen zouden door de conclusies van Sauerland ernstig worden aangetast.

Günther L.

Verder is recentelijk een getuige gehoord in de zaak. Deze getuige vertelt over Günther L., een reisgenoot van Frank Vick, te hebben gehoord dat L. iemand in Nederland om het leven zou hebben gebracht. Deze nieuwe feiten ondergraven de bekennende verklaring van Vick. Een alternatief scenario met een andere dader is daardoor waarschijnlijker geworden. Günther L. is overigens in 2009 overleden.

Het advies van de advocaat-generaal betekent volgens advocaat Niels van Schaik „een flinke steun in de rug.” De advocaat heeft Frank Vick meteen gebeld, maar hij is deze dinsdag aan het werk, en kon zijn telefoon niet opnemen. Van Schaik heeft hem een mail gestuurd. „Ik verwacht dat ’ie me ieder moment kan terugbellen, dit is een enorme stap.” De beslissing van de Hoge Raad over het herzieningsverzoek staat gepland in maart van dit jaar.