Acht tips van de expert voor de beginnende kippenhouder

Tijdens de eerste lockdown vorig jaar begon het al: mensen gingen massaal aan de kippen. „Ik heb 50 procent méér kippen verkocht dan in andere jaren, en hoor van collega’s hetzelfde”, vertelt kippenboer Jop van Overgauw uit Drenthe. „We hadden dit jaar allerlei enthousiaste beginners uit de stad hier op het erf staan.”

Je eigen eitjes rapen, wat gezellig gescharrel, en wellicht het gevoel meer mindful in het leven te staan: menig postzegeltuintje werd ineens ingezet voor deze nieuwe bewoners. En terecht: er is weinig leuker dan kippen in de tuin, weet ik uit ervaring.

Ervan uitgaande dat er niet teveel ‘Flappie-scenario’s’ hebben plaatsgevonden deze Kerst, is het nooit te laat de grondbeginselen van het houden van kippen tot je te nemen. Want het zou toch zonde zijn als deze nieuwe tuingenoten straks en masse worden teruggebracht naar de boer of in de soep belanden als zich problemen aandienen.

„Nu mensen kunnen googlen zijn ze beter voorbereid dan vroeger,” zegt kippenboer Overgauw. „Toch merk je dat vooral de informatie die bovenaan de zoekmachine staat bekend is, en de details minder.” Als trotse baas van een groepje zeer gelukkige ‘chickies’, genaamd Buurvrouw, Oprah, Pluk en Pien, die al járen mijn tuin onveilig maken, neem ik graag de basics met je door.

1 Het onderkomen

Er is een aantal belangrijke voorwaarden waaraan het onderkomen van kippen moet voldoen. Een kip scharrelt, dus doe het ze niet aan op een betegelde ondergrond te moeten wonen. Daarnaast is een zandbad heel belangrijk voor de kip om zichzelf schoon te houden. Bovendien geldt ook voor kippen: hoe meer ruimte, hoe gezonder het beestje, en hoe gezelliger ze het onderling zullen hebben. Er breekt zelden heibel uit in een ruim hok of in een grote tuin.

Daarnaast moet er altijd schoon drinkwater zijn. Een dag zonder eten overleeft een kip wel, een dag zonder water niet. ’s Nachts zit een kip het liefst op stok, in een schoon en vooral droog hok. Zorg dus voor een hok zonder grote kieren en gaten, waar de kippen een stukje van de grond tegen elkaar aan kunnen kruipen.

Heerst er vogelgriep of ga je op vakantie zonder dat je een enthousiaste kippenvoogd hebt gevonden, dan zullen de kippen het hok in moeten. Houd dus rekening met de grootte van je hok: het kan gebeuren dat ze voor langere tijd opgesloten zitten.

2 Pikorde

Binnen een groepje kippen waarin de pikorde al is bepaald, zul je zelden gedoe opmerken. Er wordt idyllisch rondgescharreld. Maar denk niet dat je kippen die elkaar nog niet kennen zomaar bij elkaar kunt zetten. Ze veranderen dan in notoire krengen die de nieuwkomer kapot pikken totdat ze er erger uitzien dan slachtoffers van de bio-industrie.

Het liefst schaf je kippen aan die al aan elkaar gewend zijn. En neem je er bijvoorbeeld niet twee, terwijl je er uiteindelijk het liefst drie zou willen. Een late nieuwkomer brengt narigheid. Wil je jouw groep verdubbelen, introduceer de kippen dan geleidelijk aan elkaar, in gelijke aantallen nieuw- en oudkomers. Verwacht geen Disney-achtige taferelen. Na een paar dagen tenenkrommend gemeen gedrag is de rust hopelijk teruggekeerd en gaat het goed.

Garanties hierop heb je echter nooit, aldus mijn schoonvader, die op zijn zorgboerderij een speciaal hok heeft staan voor kippen die even moeten bijkomen van het onderlinge geweld.

3 Dag tuin

De gemiddelde kip heeft indrukwekkende poten waarmee ze enthousiast de grond openhaalt om daar allerlei lekkers uit te pikken. Heb je met veel moeite een verzameling tere plantjes opgekweekt, dan zul je daar weinig van overhouden. Zet dus een stukje tuin af als ren, zodat de rest van je tuin gespaard blijft. Wel zijn er rassen – zoals cochinnetjes – die wat kortere pootjes hebben, en daarom iets minder schade aanrichten.

4Broeds

Wat veel mensen niet weten, ook niet als ze goed ingelezen zijn, is dat sommige rassen gevoeliger zijn voor broedsheid, aldus kippenboer Jop van Overgauw. Alarmerende termen die te maken hebben met ziektes en vieze beestjes worden goed onthouden, maar de term broeds, die toch gezellig klinkt, minder.

Toch is het belangrijk hier rekening mee te houden. Een kip die broeds is, raakt er zomaar ineens van overtuigd dat haar eitjes, zelfs als ze nog nooit een haan heeft ontmoet, bevrucht zijn. Ze zal deze dan ook koste wat kost willen uitbroeden.

Heel lief en moederlijk, maar in de tussentijd legt ze geen eitjes, en kan ze zelfs vergeten om te eten en te drinken. Met name in het voorjaar en in de zomer komt dit voor. Mijn eigen methode is meerdere keren per dag zo’n broedse lieverd met wat eten van het nest af lokken, en pas terug laten gaan als ze gegeten en gedronken heeft. Werkt dit niet, dan wip ik ze gewoon van hun nest af.

Dit wordt natuurlijk lastig wanneer we straks weer terugkeren naar kantoor, dus informeer goed bij de boer welke rassen gevoelig zijn voor broedsheid.

5 Tok tok tok

Niet alleen hanen maken kabaal. Wanneer een kip gestrest is of alarm slaat, kan het een behoorlijke pokkeherrie worden. Hiermee zorgen ze dat katten en grote vogels terugschrikken, maar ook dat iedereen op zaterdagochtend om zeven uur rechtop in zijn bed zit. Zet je kippen dus niet in de buurt van het slaapkamerraam van de buren.

6 Viezigheden en ziektes voorkomen

Kippen houden gaat niet altijd over rozen. Wanneer je het hok niet goed schoonhoudt, zal er een leger aan vliegen op af komen. Echt naar rozen ruiken doen kippen – vooral wanneer ze wat dichter op elkaar wonen – ook al niet. Verschoon het hok wekelijks. Zaagsel wordt het meest gebruikt als materiaal in het hok, omdat het goed absorbeert en je het makkelijk kunt verschonen.

Helaas is er dan nog iets waar veel kippenhouders wel een keer mee te maken krijgen: bloedluis. Deze smerige beestjes doen exact wat de naam zegt, en nee, ze houden het niet alleen bij kippen. Jouw eitjes rapende armen vinden ze ook lekker. De wat conservatievere kippenhouder zal daarom zeggen dat kippen nóóit in aanraking mogen komen met vogels. Die dragen de bloedluizen namelijk bij zich, waarna de kippen ze kunnen overnemen.

Maar dit zou een heel onnatuurlijke situatie creëren. Vogels zitten nu eenmaal graag in struiken en bomen, en kippen schuilen er graag onder of in. Een kip houden waar geen vogel bij komt betekent een kip houden die altijd binnen zit, of rondscharrelt op een stuk beton. Mijn ervaring is dat wanneer je voor een natuurlijke ruimte gaat, de problemen juist afnemen. Een kip in goede conditie, met ruimte om vrij rond te scharrelen en een zandbad te nemen, zal zelden een grote plaag meemaken.

Een andere natuurlijke methode is kruiden met een sterke geur in het hok neerleggen. Nestkruiden worden die ook wel genoemd. Je kunt ze kant-en-klaar kopen, maar ook makkelijk zelf samenstellen door bijvoorbeeld pepermunt, goudsbloem, rozemarijn, tijm en wat eucalyptus te drogen. De kippen nestelen er in en eten er hier en daar wat van, wat ervoor zorgt dat hun bloed onaantrekkelijk ruikt voor beestjes.

7 Eitjes

De hoofdprijs van het houden van kippen bestaat uiteraard uit eitjes. Blije kippen die gevarieerd eten leggen de allerlekkerste, je proeft hun dieet er direct in terug. Zo proef ik of ik mijn kippetjes mijn grasmaaisel heb gegeven, of dat ze mijn kruidentuin al etend hebben vernield.

Omdat kippen zich in de winter concentreren op het maken van een nieuw verenpak, komt het eitjes leggen op een laag pitje te staan. Ze zien er dan eventjes niet uit, maar geen paniek. Aan de buisvormige, nieuwe veren die ze dan hebben, zie je al dat het goed komt. Een nieuw pak is onderweg. Een lamp ophangen in het hok zorgt ervoor dat de kippen blijven leggen, maar daarmee boots je wel een onnatuurlijke situatie na, en je zet je kippen hard aan het werk, wanneer ze juist rust nodig hebben.

8 Wat geef je te eten?

Kippen eten alles, maar dat betekent niet dat je ze ook alles moet geven. Gras vinden ze heerlijk, dus heb je gemaaid, gooi het bij de kippen. Keukenrestjes vinden ze ook fijn, maar vermijd vettig, bereid eten. Dit trekt ongedierte aan, en een dichtslibbende kip wordt niet oud. Restjes sla, soms een klein beetje brood en fruit vinden ze lekker en is gezond.

Wanneer je ze wilt verwennen, kun je wat bamboestokjes in de grond prikken met een appel of peer erop. Zo kunnen ze niet alleen snoepen, maar hebben ze ook nog iets te doen. Om die reden is het ook goed om strooivoer – de basis van hun dieet – daadwerkelijk rond te strooien. Zo zijn ze de hele dag lekker aan het rondscharrelen, en zijn ze te druk om ruzie te zoeken. Een bijkomend voordeel – ik vind dat zelf erg leuk – is dat er van dat strooivoer ook generaties meepikkende vogels en egels groot worden.

Gedroogde meelwormen vinden ze fantastisch, en dat kan ze in de winter helpen om met wat meer energie een nieuw verenpak te maken. Geef de kippen niet alleen een mix van granen zoals die in de dierenwinkel ligt, of alleen een legkorrel. Een kip heeft beide nodig. Koop dus een zak waarin dit al is gemengd, of doe dit zelf. Kippen hebben ook grit nodig. Hier halen ze mineralen uit, en de stoffen die ze nodig hebben om de eierschalen te maken. Gaan jouw eitjes snel stuk? Dan is de kans groot dat ze te weinig grit hebben gehad.

