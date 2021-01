Zus Kim Jong-un ontbreekt op lijst Noord-Koreaanse Arbeiderspartij

De zus van Kim Jong-un ontbreekt op de lijst van het politbureau van de Arbeiderspartij in Noord-Korea, zo melden lokale media maandag. Zondag hield de partij een congres waarin de diplomatieke, militaire en economische doelstellingen werden bepaald. Daar bleek ook dat Kim Yo-jung geen deel uitmaakt van de politieke tak van de partij. Wel blijft ze lid van het Centraal Comité, een ander bestuursorgaan binnen de partij.

De afwezigheid van Kim Yo-jung op de lijst is opvallend, aangezien ze de laatste jaren aan invloed heeft gewonnen binnen de Arbeiderspartij. In 2017 werd ze naar tante Kim Kyong-hui de tweede vrouw in de geschiedenis die zich aansloot bij het politbureau. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst diende Kim Yo-jung „de facto” als opperbevelhebber van haar broer. Ook hield ze als adjunct-directeur van de partijafdeling toezicht op de personeelszaken en trad ze op als speciaal gezant voor Zuid-Korea.

Op het congres werd ook duidelijk dat Kim Jong-un zich voortaan algemeen secretaris van de Arbeiderspartij mag noemen. Daarvoor was hij eerste secretaris, een titel die hij in 2012 kreeg na het overlijden van zijn vader Kim Jong-il. Met de nieuwe benoeming breidt Kim Jong-un zijn macht nog verder uit en voegt hij zich volgens deskundigen qua aanzien in het rijtje met zijn vader en opa. Volgens staatspersbureau KCNA keurden de congresleden de nieuwe positie van Kim Jong-un unaniem goed.