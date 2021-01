Wie wil er thuisblijven?

Wie wil weten welke extreme gevolgen de coronacrisis voor een land kan hebben, moet vooral de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk in de gaten houden. Daar dreigt zich een medische ramp te voltrekken.

„We zitten in het oog van de storm”, hoorde ik zondagmorgen epidemioloog en hoogleraar Peter Horby ernstig zeggen in het ontbijtprogramma van Andrew Marr bij de BBC. „Er zijn recordaantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen, het is veel erger dan in maart.” Op den duur komt alles wel goed dankzij de vaccinaties, hoopte hij, maar tot die tijd kan er nog veel onheil gebeuren.

Het VK bereikte zaterdag het recordaantal doden van 80.868 door corona en de verwachting is dat dit tot boven de 100.000 zal stijgen. „En dat voor een griepje”, zou ik graag tegen Thierry Baudet willen zeggen.

Men is in het VK vooral bevreesd voor een ineenstorting van de National Health Service (NHS), het openbare gezondheidszorgstelsel. Grote aantallen artsen en verpleegkundigen raken overwerkt en melden zich ziek. „Het is absoluut kritiek”, zei Matt Hancock, minister van Volksgezondheid, tegen Marr „de NHS heeft nog nooit onder zo’n grote druk gestaan”.

Hancock wilde niet naar de tv-studio komen, hij liet zich alleen thuis via een videoverbinding interviewen. Op die manier kon hij hét medische adagium van de Britse regering belichamen: „Stay at home!” Dat hoor je overal in de Britse media, veel meer dan in de Nederlandse. Hugo de Jonge die niet naar Op1 of Jinek wil komen, maar zich alleen per video laat interviewen? Ik zie het nog even niet gebeuren. En áls het gebeurt, zul je zien dat hij thuis geen swingende Portugese schoenen met zachtblauwe bloemenprint draagt, maar reuze ingetogen, huiselijke pantoffels.

„Blijf thuis!” In Nederland hebben we daar erg veel moeite mee. Zaterdagmiddag moest ik me op een brug over de Prinsengracht in Amsterdam langs een menigte van een man (en vrouw) of zeventig wurmen, die vrolijk een glaasje of flesje stonden te drinken. Ze hingen in groepjes bij elkaar, niemand droeg een mondkapje, de anderhalvemeter was een halve meter geworden. Het drankje was aangeschaft in een naburig café dat niet open was, afgezien van een geheim deurtje of raampje dat kennelijk af en toe om onnaspeurlijke redenen open waaide.

Het tafereel deed me sterk denken aan de afgelopen oudejaarsnacht toen het knallen officieel verboden was. De grote meerderheid hield zich daaraan, maar er was een kleine groep die in het hele land toch nog heel wat afschoot. Op een korte brug bij mij in de buurt – een ándere brug – werd van twaalf tot twee uur in de nacht volop zwaar vuurwerk afgestoken door een groep van zo’n vijftig vooral jonge mensen. Ze rammelden met pannen, zongen, dansten en stookten een vuurtje. De politie liet zich pas tegen twee uur zien – toen was het feest snel afgelopen.

Je zou een enquête moeten kunnen houden onder zulke groepen terwijl ze zich amuseren. Met vragen als: „Waarom vinden jullie dat de afgekondigde maatregelen en adviezen niet voor jullie gelden?” Het is geen louter Nederlands probleem. „Blijven de mensen wel voldoende thuis?” vroeg Marr aan de minister . „De grote meerderheid wel”, zei hij, „maar alleen als iedereen het doet zal het baten.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2021