VS bestempelen Houthi-rebellen als terroristische organisatie

De Verenigde Staten gaan de Jemenitische Houthi-rebellen bestempelen als een terroristische organisatie. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag bekendgemaakt. Ook drie Houthi-leiders zullen officieel op de terrorismelijst komen. Pompeo neemt de beslissing naar eigen zeggen om de Houthi’s „ter verantwoording te roepen voor hun terroristische daden, waaronder grensoverschrijdende aanvallen die de burgerbevolking, infrastructuur en scheepvaart bedreigen”.

Pompeo probeert daarnaast „Iraanse inmenging” in Jemen te voorkomen en „een vreedzaam, soeverein en verenigd Jemen” te bewerkstelligen. De VS beschuldigen Iran er al jaren van de Houthi-rebellen te voorzien van wapens, een claim die wordt onderschreven door de Verenigde Naties. Het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran gaat al decennia terug en is onder president Donald Trump opgelaaid. Dat komt onder meer doordat Trump het nucleaire akkoord uit 2015 eenzijdig opzegde. Pompeo heeft het besluit in de laatste tien dagen van zijn termijn als minister aangekondigd.

Critici vrezen dat het besluit vrede in Jemen in de weg staat en de humanitaire crisis in het land enkel zal verergeren. De Amerikaanse wet verbiedt inwoners en bezoekers van de VS om geld of goederen te leveren aan organisaties of personen die op de terrorismelijst staan. Pompeo stelt aan sommige organisaties vergunningen te willen verstrekken, waardoor bepaalde humanitaire hulp toch geboden kan worden, zoals het leveren van voedsel en medicijnen. De VS verleenden Jemen vorig jaar zeker 630 miljoen dollar (517 miljoen euro) aan humanitaire steun.

Humanitaire crisis

In Jemen woedt al ruim vijf jaar een burgeroorlog. De Houthi-rebellen verdreven in 2014 de zittende regering uit de Jemenitische hoofdstad Sana’a. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS, probeert de groep sindsdien te verdrijven. De Houthi’s hebben delen van West- en Noord-Jemen in handen, waaronder de hoofdstad. Beide strijdende kanten teisteren de bevolking met bombardementen. Vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen liepen tot nu toe op niks uit.

De oorlog leidde daarnaast tot een grootschalige humanitaire crisis in het Arabische land, voornamelijk door een tekort aan voedsel. Zeker tienduizenden, zo niet honderdduizenden Jemenieten zijn al overleden; slachtoffers worden veelal niet gemeld, waardoor precieze cijfers moeilijk te geven zijn. De coronapandemie verergerde de situatie bovendien. Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen meldde vorig jaar dat de ziekenhuizen in de zuidelijke stad Aden zo vol zijn, dat nieuwe patiënten worden geweigerd.