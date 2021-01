Vertrekkend topman Karl Guha heeft Van Lanschot flink vernieuwd

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen moet op zoek naar een nieuwe topman of -vrouw. De beursgenoteerde bank maakte maandagochtend bekend dat Karl Guha „tegen het einde van 2021” vertrekt als hoogste baas. In het persbericht verklaart de in 1989 bij ABN Amro begonnen Guha dat hij het na „intensieve jaren” tijd vindt voor een „nieuwe generatie” aan de top van Van Lanschot Kempen. President-commissaris Frans Blom zegt in het persbericht „enorm dankbaar” te zijn voor Guha’s bijdrage aan de bank. „Zijn tijdige aankondiging geeft ons de ruimte om op zoek te gaan naar een passende opvolger en een goede overdracht te garanderen.”

Wat draagt Guha (1964), die als hij het volledige jaar nog vol maakt precies acht jaar aan het roer heeft gestaan van Van Lanschot Kempen, over aan zijn opvolger? In ieder geval een flink veranderde bank. De in 1737 opgerichte vermogensbank koos sinds 2013 voor andere clientèle, vernieuwde haar producten, zette flink in op digitalisering en versterkte de kapitaalpositie. De invloed van de Nederlandse topman was hierin groot, aldus volgers van de bank. „Hij is diegene die de duidelijke keuzes maakte”, aldus analist Albert Ploegh van ING.

Riskant verdienmodel

Zo verstrekte Van Lanschot in 2013 nog leningen aan grotere bedrijven, deels in de veronderstelling daarmee uiteindelijk ook het beheer te mogen doen van de vermogens van de betrokken eigenaren – het ging veelal om familiebedrijven. Volgens Ploegh van ING heeft de bank onder leiding van Guha snel ingezien dat dat een riskant verdienmodel was. „De marges op die leningen waren laag, het was duidelijk niet de kernexpertise van de bank en uiteindelijk viel tegen hoeveel opdrachten uit vermogensbeheer het opleverde”, aldus Ploegh.

Door te stoppen met een groot deel van de zakelijke kredietverlening verbeterde de kapitaalpositie van Van Lanschot Kempen flink. Waar in 2013 de kapitaalratio (CET1, de verhouding tussen kapitaal en uitstaande leningen) nog op 13,9 procent stond, meldde de bank in het derde kwartaal van 2020 een ratio van 24,9 procent.

Met dat vrijgekomen kapitaal is een „attractief” dividendbeleid gevoerd, aldus Ploegh van ING. Acht jaar geleden kregen beleggers per aandeel twee dubbeltjes uitgekeerd. Voor 2019 is dat gegroeid tot 1,45 per aandeel.

De bank presenteert zich onder Guha ook als trouwe dividendbetaler: meerdere keren afgelopen jaar werd door de bank benadrukt dat het vanwege de coronacrisis uitgestelde dividend over 2019 apart gereserveerd blijft staan zodat, zodra dat weer mag van de toezichthouders, aandeelhouders alsnog hun winstuitkering tegemoet kunnen zien.

Online vermogensbeheer

Van Lanschot Kempen is sinds 2013 een voor de Nederlandse markt toonaangevende onlinevermogensbeheerder geworden, ziet Bart Spronk van financiële vergelijkingssite Finner. Dochteronderneming Evi van Lanschot, die zich richt op vermogens van 1.000 tot 500.000 euro, is daarvoor sinds 2013 met een flink marketingbudget in de markt gezet. „Ze hebben met Evi van Lanschot beleggen voor veel mensen toegankelijk gemaakt”, zegt Spronk. „Als je dat vergelijkt met wat grootbanken hun klanten bieden, doet Evi het stukken beter als onlinevermogensbeheerder. Dat vind ik een positieve ontwikkeling.” Maar ook bij het gewone Van Lanschot, dat zich richt op vermogens vanaf een half miljoen euro, is er flink gedigitaliseerd en vernieuwd, constateert hij.

Van Lanschot Kempen is in de afgelopen jaren ook toonaangevend geweest in een andere trend in de vermogensbeheersector: er vinden onder private banken steeds meer fusies en overnames plaats. Deze schaalvergroting is het gevolg van de druk op de winstmarges in de sector. Die druk komt doordat private banken steeds meer geld kwijt zijn aan de screening van hun klanten en hun transacties op mogelijk witwassen of terrorismefinanciering. Tegelijkertijd moeten ze de tarieven die ze aan een hun klanten rekenen laag houden, om concurrerend te blijven.

Van Lanschot was al voor de komst van Guha actief op de fusiemarkt: Van Lanschot Kempen bestaat immers uit een samenvoeging uit 2007 van private bank Van Lanschot Bankiers uit Den Bosch en het Amsterdamse Kempen & Co. Maar onder leiding van Guha werd die trend versneld. In de afgelopen vijf jaar deed de bank vier overnames: MN UK (2015), Staalbankiers (2016), de Nederlandse vermogensbeheertak van het Zwitserse UBS (2017) en de zeer recent afgeronde overname van Hof Hoorneman Bankiers. Bij de overname van die laatste bank zei Guha dat Van Lanschot Kempen bovendien om zich heen zou blijven kijken. „Maar we doen het rustig aan. Als je haast hebt, betaal je al snel te veel.”

De „geslaagde” overnames door Van Lanschot Kempen bewijzen volgens ING-analist Ploegh dat de bank onder Guha goed gedigitaliseerd is. „Dat is voor de buitenwereld vaak minder zichtbaar. Maar pas als je de ict-systemen op orde hebt, kunnen acquisities slagen.”